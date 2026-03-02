Cómo votar gratis al primer eliminado de Gran Hermano Generación Dorada
La nueva edición de Gran Hermano tiene este lunes su primera gala de eliminación, con cinco participantes en placa. Cómo se vota.
Gran Hermano Generación Dorada tiene este lunes una noche más que movida, con la primera gala de eliminación, y luego de una primera parte con voto "positivo", quedaron cinco nominados en la placa final, quienes desde el jueves se someten al voto "negativo".
La televisión volvió a encender la pasión por el reality más famoso del mundo. Con la conducción Santiago del Moro, Telefe llevó adelante la primera gala de nominación el pasado miércoles de esta renovada temporada donde se comenzarán a vislumbrar las primeras estrategias.
Con sólo 48 horas adentro de la casa, algunos participantes nominaron en vivo, mientras que otros ya lo habían hecho en la tarde La novedad fue que, tal cual anticipó el conductor durante la presentación, durante las primeras 24 horas el voto del público fue positivo. Es decir, los televidentes tuvieron votar a quien o quienes querían que siguieran en la casa.
De esta manera, los tres más votados se salvaron y la placa final, que ahora va al voto negativo, quedó conformada por:
- Brian
- Emanuel
- Lucero
- Sol
- Zilli
Cómo votar gratis al nominado que querés que se vaya de Gran Hermano
En cuanto al voto negativo, es decir, que se debe votar al participante que quieras que se vaya en la casa, se pueden votar de tres maneras:
- GHGlobal.ar
- Enviando un SMS: GH al 9009 y responder con el participante a eliminar.
- A través del siguiente QR:
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva emisión de Gran Hermano se podrá ver este lunes, desde las 22.15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
