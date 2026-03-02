Quién será el eliminado de Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi
Uno de los nominados deberá abandonar la casa por decisión del público y ya se empiezan a conocer los números de la votación.
La cuenta regresiva ya empezó en Gran Hermano Generación Dorada. Tras una semana cargada de emociones, presentación de estrategias y primeros roces de convivencia, este lunes se conocerá quién será el primer eliminado de la edición. Un momento clave que suele marcar el rumbo del juego y alterar por completo el equilibrio dentro de la casa.
Desde el estreno, el reality conducido por Santiago del Moro mostró que esta nueva generación llegó dispuesta a jugar fuerte. La famosa puerta roja, los cambios en la dinámica y las nominaciones dejaron en evidencia que nadie tiene asegurada su permanencia, ni siquiera en los primeros días.
Como ocurre en cada debut de temporada, la primera placa despierta incertidumbre tanto dentro como fuera del aislamiento. Los participantes empiezan a medir fuerzas, el público toma posición y las redes sociales se convierten en termómetro de popularidad. La salida de uno de ellos no solo implica una despedida, sino también un mensaje claro para el resto.
En la casa, el clima cambió por completo desde que se conocieron los nombres de los nominados. Las charlas estratégicas se intensificaron, los vínculos se pusieron a prueba y algunos comenzaron a replantearse alianzas que parecían firmes. La tensión se siente en cada rincón.
Este lunes, la gala promete ser una de las más comentadas de la temporada. El primer eliminado no solo perderá la oportunidad de seguir en carrera, sino que dejará un vacío que podría reconfigurar el tablero de juego desde el inicio. La decisión final, como siempre, quedará en manos del público.
Como viene ocurriendo en las últimas ediciones, el usuario de X, ex Twitter, Pabloschi, quien viene adelantando los resultados de las votaciones, ya brindó información.
"Muy poca gente votando, por ahora bye Lucero", escribió sin vueltas. Acto seguido, los usuarios comenzaron un intenso debate, dando diferentes opiniones al respecto.
