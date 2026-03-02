Quién será el eliminado de Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi

Como viene ocurriendo en las últimas ediciones, el usuario de X, ex Twitter, Pabloschi, quien viene adelantando los resultados de las votaciones, ya brindó información.

"Muy poca gente votando, por ahora bye Lucero", escribió sin vueltas. Acto seguido, los usuarios comenzaron un intenso debate, dando diferentes opiniones al respecto.