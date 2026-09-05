A qué hora empieza hoy PH: Podemos Hablar y quiénes se sentarán en el Punto de Encuentro
PH: Podemos Hablar tendrá una nueva emisión por la pantalla de Telefe, con reconocidas figuras que compartirán sus historias y experiencias.
Andy Kusnetzoff encabezará este sábado una nueva entrega de PH: Podemos Hablar por Telefe, con cinco invitados provenientes de distintos ámbitos que se encontrarán para conversar sobre sus carreras, experiencias personales y algunos de los episodios que los tuvieron como protagonistas.
Para la quinta emisión del ciclo fueron convocados Carmen Barbieri, el Chino Leunis, Paula Chaves, el Turco Naim y Tuli Acosta. Todos ellos participarán de las diferentes propuestas del programa, entre ellas el conocido "Punto de encuentro", donde deberán descubrir qué historias, pensamientos o situaciones tienen en común.
Como ocurre habitualmente, el formato buscará ir más allá de la actualidad de cada figura para abrir paso a recuerdos, anécdotas y revelaciones personales. Las conversaciones entre los invitados y el conductor suelen convertirse en uno de los principales atractivos de "PH, Podemos Hablar", especialmente cuando aparecen coincidencias inesperadas entre sus protagonistas.
La emisión comenzará a las 21.30 y volverá a competir directamente con Mirtha Legrand y su ciclo "La Noche de Mirtha" (El Trece). Sin embargo, este sábado habrá un cambio en la pantalla rival: Juana Viale ocupará el lugar de su abuela, quien no pudo grabar el programa debido a un cuadro gripal y deberá permanecer en reposo.
Entre las presencias que podrían generar mayor expectativa aparece Tuli Acosta. La cantante y bailarina cordobesa quedó involucrada tiempo atrás en las versiones que surgieron alrededor de la separación de La Joaqui y Luck Ra, cuando fue señalada como una supuesta tercera en discordia debido a la amistad que mantiene con el cantante.
En medio de aquellas especulaciones, tanto Tuli como Luck Ra rechazaron las versiones y sostuvieron que entre ellos existe únicamente una relación de amistad. Por eso, su paso por el programa podría convertirse en una oportunidad para volver sobre el tema y brindar su versión de los hechos.
La noche también tendrá las historias de Carmen Barbieri, el Chino Leunis, Paula Chaves y el Turco Naim, completando una mesa con perfiles y recorridos diferentes. La propuesta volverá a apoyarse en las confesiones, los cruces y las experiencias compartidas que caracterizan al programa conducido por Kusnetzoff.
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