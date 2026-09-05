A qué hora empieza hoy PH: Podemos Hablar y quiénes se sentarán en el Punto de Encuentro

En medio de aquellas especulaciones, tanto Tuli como Luck Ra rechazaron las versiones y sostuvieron que entre ellos existe únicamente una relación de amistad. Por eso, su paso por el programa podría convertirse en una oportunidad para volver sobre el tema y brindar su versión de los hechos.

La noche también tendrá las historias de Carmen Barbieri, el Chino Leunis, Paula Chaves y el Turco Naim, completando una mesa con perfiles y recorridos diferentes. La propuesta volverá a apoyarse en las confesiones, los cruces y las experiencias compartidas que caracterizan al programa conducido por Kusnetzoff.