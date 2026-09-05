Por qué hoy Mirtha Legrand no conduce su programa y quién la reemplaza

Quiénes acompañarán a Juana Viale en “La noche de Mirtha”

La “mesaza” de este sábado reunirá a figuras de distintos ámbitos. Entre las invitadas estarán Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio, quienes mantienen diferencias públicas en el marco del conflicto por el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi.

También participará Karina Iavícoli, panelista de LAM e Infama, junto a Luciana Rubinska, periodista deportiva de ESPN y primera mujer en recibir un Martín Fierro de Cable en la categoría de periodismo deportivo.

Por su parte, Almorzando con Juana continuará este domingo en su horario habitual de las 13.45. En esa oportunidad, Viale recibirá al actor Martín Seefeld, al bailarín Iñaki Urlezaga, a las actrices Juli Castro y Patricia Etchegoyen, y a Sofía Cairó.

La jugadora de Las Leonas llegará a la mesa luego de convertirse en una de las protagonistas de la consagración argentina en el Mundial de hockey sobre césped, donde convirtió el penal decisivo en la final frente a Países Bajos.