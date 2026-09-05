Por qué hoy Mirtha Legrand no conduce su programa y quién la reemplaza
Por indicación médica, la conductora deberá permanecer en reposo y su nieta será quien encabece la “mesaza” de este sábado.
La emisión de este sábado de La noche de Mirtha tendrá un cambio inesperado al frente de la histórica “mesaza”. Mirtha Legrand no conduce el programa debido a un cuadro gripal por el que deberá permanecer en reposo.
Por precaución y para favorecer su recuperación, la conductora decidió guardar reposo en su domicilio. Desde su entorno llevaron tranquilidad sobre su estado de salud y confirmaron que su ausencia responde a la necesidad de descansar.
Ante esta situación, Juana Viale será nuevamente la encargada de reemplazar a su abuela. La conductora grabó el viernes el programa que se verá este sábado por eltrece, por lo que el ciclo mantendrá su emisión prevista pese a la ausencia de Mirtha.
Marcela Tinayre también se refirió al estado de salud de su madre y despejó preocupaciones. En diálogo con Juan Etchegoyen, contó que se encontraba junto a ella y aseguró: “Está un poco engripada, yo estoy almorzando con ella. Juana va a hacer el programa”.
De esta manera, mientras Mirtha permanece en reposo para recuperarse del cuadro gripal, su nieta volverá a ocupar su lugar al frente de uno de los programas más tradicionales de la televisión argentina.
Quiénes acompañarán a Juana Viale en “La noche de Mirtha”
La “mesaza” de este sábado reunirá a figuras de distintos ámbitos. Entre las invitadas estarán Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio, quienes mantienen diferencias públicas en el marco del conflicto por el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi.
También participará Karina Iavícoli, panelista de LAM e Infama, junto a Luciana Rubinska, periodista deportiva de ESPN y primera mujer en recibir un Martín Fierro de Cable en la categoría de periodismo deportivo.
Por su parte, Almorzando con Juana continuará este domingo en su horario habitual de las 13.45. En esa oportunidad, Viale recibirá al actor Martín Seefeld, al bailarín Iñaki Urlezaga, a las actrices Juli Castro y Patricia Etchegoyen, y a Sofía Cairó.
La jugadora de Las Leonas llegará a la mesa luego de convertirse en una de las protagonistas de la consagración argentina en el Mundial de hockey sobre césped, donde convirtió el penal decisivo en la final frente a Países Bajos.
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