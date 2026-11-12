A qué hora empieza la ceremonia de entrega de Martín Fierro de Cable 2026
Marina Calabró y Sergio Lapegüe estarán al frente de la gala, que reconocerá a las principales figuras de la televisión por cable.
La televisión argentina tendrá una nueva noche de reconocimientos con la entrega de los Martín Fierro de Cable 2026. La ceremonia, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), celebrará su duodécima edición este jueves 12 de noviembre, con importantes figuras del periodismo y el espectáculo entre los invitados.
En esta oportunidad, la conducción principal estará a cargo de Marina Calabró y Sergio Lapegüe, mientras que Paula Varela y Guido Záffora serán los encargados de recibir a los protagonistas y mostrar los looks de la alfombra roja.
La cobertura comenzará a las 19.30, cuando se pondrá en marcha la previa con los atuendos y entrevistas a los invitados. Más tarde, a las 21, tendrá lugar la ceremonia de premiación. Tanto la alfombra roja como la gala podrán seguirse a través de la pantalla de A24.
Los nominados más destacados
Entre las señales que llegan a esta edición con mayor cantidad de candidaturas se encuentran A24, TN y C5N, con varios de sus ciclos y conductores en competencia por las distintas estatuillas.
En la categoría de programas periodísticos se destacan Basta Baby, conducido por Baby Etchecopar en A24; Duro de Callar, con Tomás Méndez en Crónica; y Redespiertos, de Guido Martínez, por TN.
Por su parte, la terna de magazine tendrá como candidatos a Arranca la tarde, con Marina Calabró y Facundo Pastor en A24; Duro de Domar, conducido por Pablo Duggan en C5N; y Empezar el día, el ciclo de Yuyito González en Ciudad Magazine.
En cuanto al máximo reconocimiento de la noche, los antecedentes recientes muestran una lista de ganadores de distintos ámbitos de la televisión: Sport Center se llevó el Martín Fierro de Oro en 2022, A dos voces obtuvo el galardón en 2023 y Gustavo "El Gato" Sylvestre fue distinguido en 2025.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario