A qué hora empieza la ceremonia de entrega de Martín Fierro de Cable 2026

Por su parte, la terna de magazine tendrá como candidatos a Arranca la tarde, con Marina Calabró y Facundo Pastor en A24; Duro de Domar, conducido por Pablo Duggan en C5N; y Empezar el día, el ciclo de Yuyito González en Ciudad Magazine.

En cuanto al máximo reconocimiento de la noche, los antecedentes recientes muestran una lista de ganadores de distintos ámbitos de la televisión: Sport Center se llevó el Martín Fierro de Oro en 2022, A dos voces obtuvo el galardón en 2023 y Gustavo "El Gato" Sylvestre fue distinguido en 2025.