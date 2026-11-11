A qué hora se desata un diluvio en Buenos Aires y otros puntos: llegan tormentas y ráfagas de hasta 70km/h
Según la previsión del Servicio Meteorológico Nacional, las próximas horas sacudirán a diversos territorios del país, incluyendo a la provincia de Buenos Aires.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo para este jueves 12 de noviembre debido al desarrollo de tormentas de variada intensidad que afectarán al sur de la provincia de Buenos Aires y a diversas regiones del norte y la Patagonia argentina.
En este sentido, el organismo nacional especificó las zonas del país que serán sacudidas por la inestabilidad y las recomendaciones a tener en cuenta.
A qué hora se desata el diluvio en Buenos Aires y otros puntos: llegan tormentas
De acuerdo con el sistema de alerta temprana del organismo oficial, la advertencia rige para los siguientes distritos:
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Provincia de Buenos Aires: La franja sur y la Costa atlántica bonaerense, abarcando sectores como Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Tres Arroyos, Necochea, San Cayetano, Patagones y Villarino.
Región Patagónica: El sureste de La Pampa, el este de Río Negro (incluyendo la zona de Viedma y la costa atlántica) y gran parte del este y centro de Chubut, comprendiendo localidades como Puerto Madryn, Trelew y Rawson.
Norte del país: Sectores del oeste y norte de Salta, además de la zona central y norte de la provincia de Jujuy.
Qué implica la alerta amarilla: las recomendaciones a tener en cuenta
El nivel amarillo dentro del esquema del SMN advierte sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. En estas áreas se prevén lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.
Ante este pronóstico, las autoridades recomiendan a la población:
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Evitar sacar la basura y retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua.
No refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad que puedan caer.
Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.
Mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y Defensa Civil.
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