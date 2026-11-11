A qué hora se desata un diluvio en Buenos Aires y otros puntos: llegan tormentas y ráfagas de hasta 70km/h

Provincia de Buenos Aires: La franja sur y la Costa atlántica bonaerense, abarcando sectores como Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Tres Arroyos, Necochea, San Cayetano, Patagones y Villarino.

Región Patagónica: El sureste de La Pampa, el este de Río Negro (incluyendo la zona de Viedma y la costa atlántica) y gran parte del este y centro de Chubut, comprendiendo localidades como Puerto Madryn, Trelew y Rawson.

Norte del país: Sectores del oeste y norte de Salta, además de la zona central y norte de la provincia de Jujuy.

Qué implica la alerta amarilla: las recomendaciones a tener en cuenta

El nivel amarillo dentro del esquema del SMN advierte sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. En estas áreas se prevén lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.