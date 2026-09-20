A qué hora estrena el último episodio de "Margarita" en HBO Max

El simbolismo del 21 de septiembre, la primavera y las flores amarillas

La elección del día para la emisión del capítulo de cierre guarda una profunda conexión con la mística histórica construida por la productora a lo largo de las décadas. El lanzamiento programado para el 21 de septiembre coincide plenamente con el inicio de la primavera en el hemisferio sur, una estación del año emblemática para el desarrollo de esta trama.

Asimismo, la fecha remite de forma directa al legendario cuento de las flores amarillas, un hito cultural que nació en las escenas de "Floricienta" y que con el paso del tiempo se transformó en un fenómeno popular adoptado por el público. Con este marco cargado de nostalgia, "Margarita" se despide del catálogo de HBO Max reeditando la mística que une a la música, el florecer primaveral y la ilusión de sus fanáticos.