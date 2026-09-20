Juana Viale reveló nuevos detalles de la salud de Mirtha Legrand que está internada otra vez
La actriz reemplazó a su abuela en "La noche de Mirtha" y antes de cerrar el programa contó cómo está la Chiqui tras volver a ser internada. Los detalles.
El estado de salud de la icónica conductora Mirtha Legrand encendió nuevamente las alarmas en el ambiente del espectáculo. Apenas seis días después de haber recibido el alta médica tras superar un cuadro de neumopatía, la legendaria presentadora debió ser ingresada otra vez en un centro de salud. Frente a este panorama, su nieta Juana Viale tomó las riendas de la conducción para ponerse al frente del clásico ciclo televisivo "La noche de Mirtha" y llevar tranquilidad a los televidentes sobre la evolución de la diva.
Durante la más reciente emisión de "La noche de Mirtha", la actriz estuvo a cargo de la tradicional conducción del formato de los sábados. Antes de concretar el cierre del programa, Viale se tomó unos minutos para referirse de manera directa a la situación médica que atraviesa su abuela y precisar las razones de este nuevo ingreso hospitalario.
Al abordar el tema en el tramo final de la transmisión, Viale explicó el cuadro de la presentadora informando que su abuela "está de nuevo internada, pero en esta ocasión es para hacerse unos chequeos y va a estar todo bien”.
A pesar del impacto inicial generado por el antecedente respiratorio de la neumopatía, las palabras expresadas al aire buscaron transmitir calma al público y remarcar que el procedimiento actual responde a revisiones preventivas para monitorear el estado general de la conductora.
Sin embargo, para garantizar el estricto descanso y el tiempo necesario que demandan los análisis correspondientes, el esquema de reemplazo en la pantalla de la televisión se mantendrá durante las próximas jornadas. En ese sentido, antes de despedirse de la audiencia y dar por concluida la emisión, la actriz dejó en claro el panorama para las siguientes entregas al aclarar que el próximo sábado nuevamente estará ella al frente del programa de la Chiqui.
De esta manera, Viale reafirmó que continuará encabezando la histórica mesaza del fin de semana mientras la diva completa sus controles médicos antes de regresar a la pantalla chica.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario