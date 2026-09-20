Juana Viale reveló nuevos detalles de la salud de Mirtha Legrand que está internada otra vez

Sin embargo, para garantizar el estricto descanso y el tiempo necesario que demandan los análisis correspondientes, el esquema de reemplazo en la pantalla de la televisión se mantendrá durante las próximas jornadas. En ese sentido, antes de despedirse de la audiencia y dar por concluida la emisión, la actriz dejó en claro el panorama para las siguientes entregas al aclarar que el próximo sábado nuevamente estará ella al frente del programa de la Chiqui.