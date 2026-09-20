Juana Viale durísima con Martín Menem: "Han pasado un montón de cosas como lo de Adorni que fue un papelón"
El titular de Diputados defendió la gestión de Milei pero Guillermo Pfening, Jésica Bossi y la conductora cuestionaron sus argumentos durante el programa.
Juana Viale continúa al frente de La noche de Mirtha, mientras la diva permanece internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumopatía. En ese contexto, la mesa estuvo marcada por varios cruces con Martín Menem, quien defendió las políticas económicas de la administración libertaria y recibió fuertes cuestionamientos, tanto de la conductora como de los otros invitados.
En fragmento del programa, Menem habló de la corrupción que marcaron a gobiernos anteriores y aseguró que la gestión de Javier Milei es la primera desde el año 2000 en cumplir con sus promesas de campaña y destacó la baja de la inflación y el restablecimiento del orden público, en referencia a los piquetes que durante años se registraron en distintos puntos del país. Sin embargo, Viale interrumpió su exposición para señalar que el oficialismo también protagonizó episodios controvertidos.
"Tampoco es que vamos a hablar de una excelencia porque han pasado un montón de cosas, como lo de Adorni, que fue un papelón todo lo que pasó", sostuvo la conductora.
A su vez, el actor Guillermo Pfening, quien mantuvo varios encontronazos con el dirigente durante la cena, mencionó las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y lanzó una crítica con tono irónico al oficialismo: "Estamos en manos de unos genios que son ustedes, ojalá que les vaya bien".
El cruce entre Martín Menem y Juana Viale por el 1 a 1
El debate se intensificó cuando el titular de la Cámara de Diputados defendió el fortalecimiento de la moneda nacional y sostuvo que el objetivo del Gobierno es recuperar la confianza de la sociedad en el peso. En ese sentido, cuestionó las políticas monetarias aplicadas a lo largo de la historia argentina y afirmó que, desde la creación del Banco Central en 1935, la entidad estuvo "en manos de delirantes" que emitieron dinero para construir poder.
También aprovechó para reivindicar la Convertibilidad, el plan económico impulsado durante el gobierno de su tío, Carlos Menem, y aseguró que el esquema del 1 a 1 era sostenible. La afirmación provocó una inmediata respuesta de Juana Viale, que fue tajante: "Los argentinos no creemos porque siempre nos han cagado como de arriba de un puente", lanzó la conductora, además de calificar al 1 a 1 como un modelo "insostenible".
"No vamos a discutir de economía porque era totalmente sostenible, había que bajar impuestos, no subir el gasto", retrucó Menem. La conductora insistió con su posición y le respondió: "Contrafáctico, porque eso no ocurrió, asumió otro presidente".
El intercambio continuó cuando el riojano aseguró que los países que progresan cuentan con monedas fuertes y que ninguna nación busca devaluar para beneficiar a su población. Fue entonces cuando Pfening le preguntó por qué el gobierno había devaluado al asumir.
"No devaluamos, sincerizamos", respondió Menem. Ante esto, la periodista Jésica Bossi intervino de inmediato y le retrucó: "Bueno, es lo mismo".
Fuerte discusión entre Martín Menem y el actor Guillermo Pfening por el ajuste en discapacidad
momento de alta tensión. El actor Guillermo Pfening cruzó duramente al diputado nacional Martín Menem mientras debatían sobre la actual situación de las pensiones por discapacidad y las limitaciones que enfrentan las personas para poder ingresar al mercado laboral formal.
La dura respuesta de Guillermo Pfening sobre el presupuesto
El intercambio comenzó a raíz de una consulta de la conductora Juana Viale, quien preguntó si era cierto que una persona que recibe la pensión pierde el beneficio en caso de trabajar en blanco. En ese instante, el actor tomó la palabra y explicó que el límite salarial para no perder la cobertura es muy bajo, situación que impide a los damnificados mejorar sus ingresos.
Ante este planteo, el funcionario intentó justificar la situación del gobierno y cuestionó: "¿Vos sabés cómo estaba la discapacidad en 2023?". Lejos de achicarse, el actor frenó en seco al referente oficialista exponiendo su dolorosa situación personal y familiar.
"Yo tengo un hermano con discapacidad y convivo con él desde hace 40 años", sentenció. Además, advirtió sobre el peligroso escenario que se avecina con el inminente presupuesto oficial del próximo año: "El nomenclador va a ser un tema, porque permite acceder con la misma igualdad al que tiene la mejor obra social y al que no la tiene. Si nosotros vamos a tener que discutir con las prepagas qué precio pagar por las terapias, será muy difícil". Frente al contundente y crudo relato de su vivencia, el político solo atinó a responder escuetamente que "se está trabajando".
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