Juana Viale durísima con Martín Menem: "Han pasado un montón de cosas como lo de Adorni que fue un papelón"

También aprovechó para reivindicar la Convertibilidad, el plan económico impulsado durante el gobierno de su tío, Carlos Menem, y aseguró que el esquema del 1 a 1 era sostenible. La afirmación provocó una inmediata respuesta de Juana Viale, que fue tajante: "Los argentinos no creemos porque siempre nos han cagado como de arriba de un puente", lanzó la conductora, además de calificar al 1 a 1 como un modelo "insostenible".

"No vamos a discutir de economía porque era totalmente sostenible, había que bajar impuestos, no subir el gasto", retrucó Menem. La conductora insistió con su posición y le respondió: "Contrafáctico, porque eso no ocurrió, asumió otro presidente".

El intercambio continuó cuando el riojano aseguró que los países que progresan cuentan con monedas fuertes y que ninguna nación busca devaluar para beneficiar a su población. Fue entonces cuando Pfening le preguntó por qué el gobierno había devaluado al asumir.

"No devaluamos, sincerizamos", respondió Menem. Ante esto, la periodista Jésica Bossi intervino de inmediato y le retrucó: "Bueno, es lo mismo".

Fuerte discusión entre Martín Menem y el actor Guillermo Pfening por el ajuste en discapacidad

momento de alta tensión. El actor Guillermo Pfening cruzó duramente al diputado nacional Martín Menem mientras debatían sobre la actual situación de las pensiones por discapacidad y las limitaciones que enfrentan las personas para poder ingresar al mercado laboral formal.

La dura respuesta de Guillermo Pfening sobre el presupuesto

El intercambio comenzó a raíz de una consulta de la conductora Juana Viale, quien preguntó si era cierto que una persona que recibe la pensión pierde el beneficio en caso de trabajar en blanco. En ese instante, el actor tomó la palabra y explicó que el límite salarial para no perder la cobertura es muy bajo, situación que impide a los damnificados mejorar sus ingresos.

Ante este planteo, el funcionario intentó justificar la situación del gobierno y cuestionó: "¿Vos sabés cómo estaba la discapacidad en 2023?". Lejos de achicarse, el actor frenó en seco al referente oficialista exponiendo su dolorosa situación personal y familiar.

"Yo tengo un hermano con discapacidad y convivo con él desde hace 40 años", sentenció. Además, advirtió sobre el peligroso escenario que se avecina con el inminente presupuesto oficial del próximo año: "El nomenclador va a ser un tema, porque permite acceder con la misma igualdad al que tiene la mejor obra social y al que no la tiene. Si nosotros vamos a tener que discutir con las prepagas qué precio pagar por las terapias, será muy difícil". Frente al contundente y crudo relato de su vivencia, el político solo atinó a responder escuetamente que "se está trabajando".