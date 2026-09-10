La sorpresa de Fabio Di Tomasso en redes sociales que emocionó a los fans de "Floricienta"

Entre los seguidores de "Margarita" resurgió la firme hipótesis de que Florencia Bertotti podría concretar una aparición especial o un cameo de cierre en los capítulos finales de la serie. La maniobra digital de Di Tomaso fue interpretada por muchos como una pista o un guiño directo previo al desenlace de la historia, alimentando la ilusión de un reenfoque en pantalla que reúna nuevamente a los emblemáticos personajes sobre el final de la entrega.