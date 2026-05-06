El enigmático y filoso mensaje de Wanda Nara: "El que ríe último..."

Aunque no hubo precisiones sobre el trasfondo del mensaje, la repercusión fue inmediata en su cuenta, donde acumula más de 17 millones de seguidores.

Fiel a su estilo, cada movimiento de Wanda en redes no pasa inadvertido, y esta vez no fue la excepción: el enigma volvió a instalarse en torno a su figura, tanto en lo personal como en lo profesional.

Mientras tanto, la conductora sigue adelante con sus compromisos laborales. El lunes lanzará la serie vertical Triángulo Amoroso en las redes de Telefe, junto a su ex Maxi López, y también continúa con la filmación de la película ¿Quieres ser mi hijo?, donde comparte elenco con Agustín Bernasconi.

La inesperada postal de Wanda Nara junto a Kennys Palacios que disipó los rumores de tensión

Wanda Nara y Kennys Palacios volvieron a aparecer juntos en redes y despejaron dudas en medio de versiones que hablaban de un distanciamiento entre ambos.

En las últimas semanas, la conductora y el estilista habían quedado envueltos en rumores de cierta tensión, especialmente después de la participación de él en la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

En ese contexto, muchos usuarios en redes sociales cuestionaron la actitud de Wanda, señalando que no habría acompañado públicamente a su amigo durante su paso por el reality de Telefe, lo que alimentó las especulaciones sobre el estado de su vínculo.

Si bien al salir del programa Kennys Palacios le bajó el tono a la falta de respaldo mediático por parte de Wanda Nara, lo cierto es que las dudas sobre la relación entre ambos ya circulaban con fuerza.

Sin embargo, en las últimas horas fue la propia conductora de MasterChef Celebrity quien compartió desde sus historias de Instagram una foto junto a Kennys Palacios. En la imagen se los ve sonrientes y muy cercanos, una postal que dejó en claro que la relación sigue firme y que las versiones de conflicto no habrían afectado su amistad.