A qué hora se estrena el episodio 3 de "House of the Dragon" en HBO Max

Episodio 3: domingo 5 de julio

Episodio 4: domingo 12 de julio

Episodio 5: domingo 19 de julio

Episodio 6: domingo 26 de julio

Episodio 7: domingo 2 de agosto

Episodio 8: domingo 9 de agosto

La actual temporada de la producción retoma la historia exactamente tras los acontecimientos del final de la segunda entrega, llevando la guerra por el poder a un escalón mucho más destructivo. La trama profundiza el enfrentamiento entre los Negros y los Verdes, las dos facciones enfrentadas de la familia que reclaman la total legitimidad de la corona. Los Negros respaldan a Rhaenyra Targaryen, la hija del fallecido rey Viserys I, a quien consideran la legítima heredera. Por su parte, el bando de los Verdes apoya a Aegon II Targaryen, quien es el medio hermano de Rhaenyra e hijo de Viserys I junto a la reina Alicent Hightower.