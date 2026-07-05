A qué hora se estrena el episodio 3 de "House of the Dragon" en HBO Max
La aventura continúa para la casa Targaryen, en especial tras una de las muertes más importantes. Conocé cuándo y a qué hora ver el nuevo episodio.
El universo televisivo de Poniente está en su momento de mayor ebullición. "House of the Dragon" regresó a la pantalla de HBO Max con su tercera temporada y continúa expandiendo el exitoso universo de "Game of Thrones".
Esta esperada precuela, que se basa fielmente en la novela Fuego y Sangre escrita por George R. R. Martin, sigue de cerca los pasos de la poderosa dinastía de la Casa Targaryen unas dos centurias antes de los acontecimientos que se relataron en la serie original.
Tras el lanzamiento del segundo capítulo la semana pasada, ahora llegó el turno de la tercera entrega. La trama central de la historia narra la sangrienta guerra civil conocida popularmente como la Danza de los Dragones, el crudo conflicto que dividió por completo a los miembros de la familia Targaryen en su encarnizada lucha por adueñarse del Trono de Hierro. Esta entrega en particular contará con un total de ocho episodios y los creadores ya dejaron confirmada una cuarta y última temporada.
Horarios y el cronograma completo de estrenos de "House of the Dragon" para Argentina
Los dos primeros episodios de este ciclo se estrenaron los pasados 21 y 28 de junio de manera sucesiva. El capítulo 3 se lanzará este domingo 5 de julio exactamente a las 22 (hora argentina), y todos los usuarios van a poder disfrutar de este estreno en la plataforma de streaming HBO Max. Como los lanzamientos se realizan de forma estrictamente semanal, la grilla de las próximas emisiones quedará configurada de la siguiente manera:
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Episodio 3: domingo 5 de julio
Episodio 4: domingo 12 de julio
Episodio 5: domingo 19 de julio
Episodio 6: domingo 26 de julio
Episodio 7: domingo 2 de agosto
Episodio 8: domingo 9 de agosto
La actual temporada de la producción retoma la historia exactamente tras los acontecimientos del final de la segunda entrega, llevando la guerra por el poder a un escalón mucho más destructivo. La trama profundiza el enfrentamiento entre los Negros y los Verdes, las dos facciones enfrentadas de la familia que reclaman la total legitimidad de la corona. Los Negros respaldan a Rhaenyra Targaryen, la hija del fallecido rey Viserys I, a quien consideran la legítima heredera. Por su parte, el bando de los Verdes apoya a Aegon II Targaryen, quien es el medio hermano de Rhaenyra e hijo de Viserys I junto a la reina Alicent Hightower.
A medida que avanza la narración, el conflicto se vuelve cada vez más violento y deja de ser una simple disputa por la sucesión para transformarse en una guerra civil descarnada que amenaza con borrar del mapa a la propia Casa Targaryen. La nueva entrega mostrará batallas a gran escala con los dragones como los grandes protagonistas, alianzas que cambian constantemente y choques familiares cada vez más salvajes. Toda esta escalada traerá importantes consecuencias políticas que se extenderán por todos los rincones de Poniente, provocando la caída de personajes clave y un escenario devastador.
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