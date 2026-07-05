Luciana Salazar confirmó si está protagonizando una relación en Miami

El presente de la reconocida modelo argentina volvió a convertirse en el foco de atención de todos los portales de espectáculos. Mientras disfruta de unos días en Miami junto a su hija Matilda para seguir de cerca el Mundial 2026, Luciana Salazar quedó en el centro de una fuerte versión sobre su presente sentimental. En las últimas jornadas, dentro de las emisiones del clásico ciclo televisivo "LAM", aseguraron de forma categórica que la rubia estaría comenzando una relación amorosa con un multimillonario que se encuentra radicado en el territorio de los Estados Unidos.