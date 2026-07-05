Luciana Salazar confirmó si está protagonizando una relación en Miami
Luego de protagonizar varios rumores sobre una relación con un empresario, la modelo fue tajante y confirmó si está en pareja. Los detalles.
El presente de la reconocida modelo argentina volvió a convertirse en el foco de atención de todos los portales de espectáculos. Mientras disfruta de unos días en Miami junto a su hija Matilda para seguir de cerca el Mundial 2026, Luciana Salazar quedó en el centro de una fuerte versión sobre su presente sentimental. En las últimas jornadas, dentro de las emisiones del clásico ciclo televisivo "LAM", aseguraron de forma categórica que la rubia estaría comenzando una relación amorosa con un multimillonario que se encuentra radicado en el territorio de los Estados Unidos.
De acuerdo con la información detallada que reveló el panelista Pepe Ochoa frente a las cámaras, el hombre en cuestión sería Eduardo Wassi, un exitoso empresario perteneciente al rubro tecnológico. Según los datos aportados en el programa de espectáculos, Luciana llevaría varios meses de relación con este hombre y el periodista remarcó de forma contundente que no se trataría de algo pasajero: "No es chongo, es novio", había contado sobre este romance que habría iniciado la mujer.
Frente al enorme revuelo mediático que generaron estas afirmaciones sobre su intimidad, la modelo decidió romper el silencio. En las últimas horas, Luciana utilizó sus redes sociales oficiales para realizar un descargo referido a estas versiones y sentar su posición. “Hace tiempo que no me gusta hablar de mi vida y tengo los motivos para no hacerlo”, abrió su posteo a través de sus historias de Instagram, mostrándose algo alejada de los rumores que circulan con fuerza sobre su supuesto vínculo afectivo con Wassi.
“Lo único que me gustaría dejar en claro, porque muchas personas me están preguntando, es que no me voy a hacer claro de nada de lo que están publicando en portales o redes que no haya salido de mi boca”, aseguró de manera tajante para frenar las especulaciones de la prensa.
Finalmente, la mediática cerró su comunicado virtual dejando en claro ante su comunidad de seguidores que el día que tenga que anunciar un noviazgo formal, lo va a hacer ella misma en primera persona. De esta manera, sin desmentir ni confirmar de forma explícita al empresario tecnológico, Salazar optó por resguardar su privacidad familiar en tierras norteamericanas mientras comparte las instancias de la cita mundialista junto a su pequeña hija.
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