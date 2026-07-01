Cuándo estrena el episodio 3 de "House of the Dragon" en HBO Max
La tercera temporada de "House of the Dragon" sigue siendo un éxito en HBO Max y los fans ya esperan el nuevo episodio. Conocé cuándo estrena.
La nueva temporada de "House of the Dragon" sigue dando mucho de qué hablar. A pesar de que todavía tiene dos episodios lanzados en HBO Max, fueron estos dos capítulos justamente los que sorprendieron a los fans. Si bien la serie siempre se catalogó por estar repleta de acción, adrenalina y seguir, con lujo de detalles, expandiendo el universo de "Game of Thrones", lo cierto es que esta nueva edición ya sorprendió a todos.
Hay que recordar que esta serie, ambientada 200 años antes de los acontecimientos de "Game of Thrones", sigue la historia de la casa Targaryen, de la cual desciende la propia Daenerys o el mismo Jon Snow.
Es por eso que la continuación de esta historia siempre fue bien recibida por los fans, en especial en esta nueva edición que ya dejó miles de preguntas con tan solo dos capítulos que ya se convirtieron en lo más visto de la plataforma. Y, por eso, ahora los fanáticos esperan por la continuación. Sin embargo, así como sucedió con todas las historias referidas a este universo, HBO Max tiene estrenos programados por semana. Conocé cuándo llega el episodio 3.
Cuándo estrena el episodio 3 de "House of the Dragon"
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Episodio 3: Domingo 5 de julio de 2026
Lanzamiento del resto de los episodios de "House of the Dragon"
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Episodio 4: Domingo 12 de julio de 2026
Episodio 5: Domingo 19 de julio de 2026
Episodio 6: Domingo 26 de julio de 2026
Episodio 7: Domingo 2 de agosto de 2026
Episodio 8 (Final de temporada): Domingo 9 de agosto de 2026
Horarios de estreno en América Latina
Para disfrutar en simultáneo con el estreno mundial, agendá el horario correspondiente a tu país para cada domingo a la noche:
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Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 22:00 hs.
Venezuela, Bolivia y Paraguay: 21:00 hs.
Colombia, Perú y Ecuador: 20:00 hs.
México: 19:00 hs.
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