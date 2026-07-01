Cuándo estrena el episodio 3 de "House of the Dragon" en HBO Max

Es por eso que la continuación de esta historia siempre fue bien recibida por los fans, en especial en esta nueva edición que ya dejó miles de preguntas con tan solo dos capítulos que ya se convirtieron en lo más visto de la plataforma. Y, por eso, ahora los fanáticos esperan por la continuación. Sin embargo, así como sucedió con todas las historias referidas a este universo, HBO Max tiene estrenos programados por semana. Conocé cuándo llega el episodio 3.