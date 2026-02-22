A qué hora se estrena el episodio final de "El Caballero de los Siete Reinos" en HBO Max

image

A qué hora se estrena el último capítulo de "El Caballero de los Siete Reinos"

Más allá de las amenazas externas o los peligros del camino, el foco de este cierre de temporada se sitúa en la relación entre el caballero y su escudero. El episodio subraya cómo el lazo que los une se ha vuelto inquebrantable, preparando el terreno para los desafíos futuros que aguardan a esta dupla tan dispar como carismática y que ya está confirmado regresarán en una temporada dos.

La cita para presenciar la conclusión de esta travesía es este domingo a las 23:59 h por HBO Max. Se trata de una oportunidad inmejorable para ser testigos del final de una temporada que, por su dinamismo y peso histórico, ya se ha ganado un lugar privilegiado en la memoria de los fanáticos.