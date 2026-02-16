"El caballero de los Siete Reinos": cuándo termina la serie de HBO Max

el caballero de los siete reinos

El secreto de su furor reside en su alma. Mientras las otras series nos hablaban de reyes y profecías, esta nos habla de un caballero errante y un niño calvo recorriendo senderos polvorientos. Esa cercanía generó un nivel de empatía que Poniente no sentía desde sus primeras temporadas. La química entre Dexter Sol Ansell (Egg) y Peter Claffey (Dunk) fue el motor de una narrativa que, sin necesidad de ejércitos, mantuvo a millones de espectadores al borde de sus asientos cada domingo.