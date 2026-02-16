"El caballero de los Siete Reinos": cuándo termina la serie de HBO Max
Luego del estreno del quinto episodio, la serie de HBO Max se prepara para su final. Conocé cuándo estrena el último capítulo de la temporada.
Cuando se anunció una nueva serie basada en los cuentos de Dunk y Egg, muchos se preguntaron si una historia sin la escala bélica de Juego de Tronos o la tensión dinástica de La Casa del Dragón podría sostener el peso del legado de George R.R. Martin. Hoy, tras cinco episodios emitidos, la respuesta es unánime: El Caballero de los Siete Reinos no solo impactó a la audiencia, sino que logró nivelarse con sus predecesoras desde su estreno, convirtiéndose en el fenómeno televisivo de la temporada.
El secreto de su furor reside en su alma. Mientras las otras series nos hablaban de reyes y profecías, esta nos habla de un caballero errante y un niño calvo recorriendo senderos polvorientos. Esa cercanía generó un nivel de empatía que Poniente no sentía desde sus primeras temporadas. La química entre Dexter Sol Ansell (Egg) y Peter Claffey (Dunk) fue el motor de una narrativa que, sin necesidad de ejércitos, mantuvo a millones de espectadores al borde de sus asientos cada domingo.
Seis episodios para la historia: el desenlace está cerca
A pesar de la magnitud de su impacto, la serie fue concebida como un relato conciso y vibrante. Por eso, el viaje de esta primera temporada llega a su fin mucho antes de lo que desearíamos. La entrega cuenta con solo seis episodios, una decisión creativa que permitió que cada capítulo tenga un ritmo impecable, sin rellenos, centrándose exclusivamente en la evolución de este vínculo maestro-escudero.
Tras el adelanto de fecha por el Super Bowl, la serie retoma su horario habitual para su gran cierre. El destino final de este primer arco se podrá ver el próximo domingo 22 de febrero en HBO Max. Será el momento de descubrir si el honor de un caballero errante es suficiente para sobrevivir a las intrigas de una familia Targaryen que, aunque en su apogeo, ya muestra las primeras grietas de su propia ambición.
La expectativa por el capítulo seis es total. No solo cerramos un capítulo en la vida de Dunk y Egg, sino que despedimos a la serie que demostró que en el universo de Game of Thrones, a veces la historia más poderosa es la que se cuenta en voz baja, junto a una hoguera, lejos del Trono de Hierro.
