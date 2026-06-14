Qué hacía Gaspi en Río de Janeiro antes del trágico accidente
El influencer argentino de 23 años falleció este domingo en un choque de helicópteros que conmociona a Brasil.
La repentina muerte del youtuber argentino Gaspar Prim Díaz ("Gaspi") en un choque de helicópteros en Río de Janeiro dejó en shock a millones de seguidores que seguían de cerca sus pasos. El influencer se encontraba en esa ciudad de Brasil por un nuevo proyecto laboral.
En medio del dolor, muchos se preguntaron qué hacía el joven de 23 años en tierras brasileñas, y la respuesta está vinculada a lo que mejor sabía hacer: crear contenido y encarar una ambiciosa nueva etapa profesional.
Gaspi no se encontraba en Brasil por vacaciones, sino por estrictos motivos de filmación y trabajo audiovisual. Para llevar adelante sus nuevas ideas, el influencer viajó acompañado por el cineasta y realizador Lucas Vignale, una figura muy respetada en el ambiente de los videoclips musicales y la producción urbana, quien también lamentablemente perdió la vida en el accidente.
Justamente el director había publicado una de las últimas imágenes del youtuber en sus redes sociales, en esa ciudad de Brasil.
El esperado desembarco de Gaspi en el canal Blender
El viaje a Río de Janeiro coincidía con un momento bisagra en la carrera del youtuber. Recientemente, Gaspi había anunciado con mucho entusiasmo su incorporación al canal de streaming Blender, un espacio donde planeaba desplegar toda su creatividad con una producción mucho más ambiciosa que la de sus inicios.
La expectativa entre sus fanáticos era total, sobre todo luego de que hace apenas unos días el propio Gaspar compartiera un video promocional en su cuenta de Instagram con un emotivo mensaje que hoy resuena con fuerza: "Los extrañé gente… Este domingo vuelvo a lo que me hace feliz y me da mucha alegría compartirles este nuevo capítulo de mi vida. Cuento con su apoyo".
El destino quiso que ese mismo domingo marcado para su gran regreso se transformara en el día de la tragedia en Recreio dos Bandeirantes. Gaspi y Vignale se encontraban en plena etapa de producción, buscando llevar el particular estilo del humorista a un nuevo nivel técnico y narrativo, dejando truncos los proyectos de una dupla que prometía revolucionar el contenido digital de este año.
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