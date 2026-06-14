Qué hacía Gaspi en Río de Janeiro antes del trágico accidente

El esperado desembarco de Gaspi en el canal Blender

El viaje a Río de Janeiro coincidía con un momento bisagra en la carrera del youtuber. Recientemente, Gaspi había anunciado con mucho entusiasmo su incorporación al canal de streaming Blender, un espacio donde planeaba desplegar toda su creatividad con una producción mucho más ambiciosa que la de sus inicios.

La expectativa entre sus fanáticos era total, sobre todo luego de que hace apenas unos días el propio Gaspar compartiera un video promocional en su cuenta de Instagram con un emotivo mensaje que hoy resuena con fuerza: "Los extrañé gente… Este domingo vuelvo a lo que me hace feliz y me da mucha alegría compartirles este nuevo capítulo de mi vida. Cuento con su apoyo".

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El destino quiso que ese mismo domingo marcado para su gran regreso se transformara en el día de la tragedia en Recreio dos Bandeirantes. Gaspi y Vignale se encontraban en plena etapa de producción, buscando llevar el particular estilo del humorista a un nuevo nivel técnico y narrativo, dejando truncos los proyectos de una dupla que prometía revolucionar el contenido digital de este año.