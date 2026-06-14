Quién era Oliver Tree, el cantante que murió junto a Gaspi en el accidente de helicóptero de Brasil

Su salto a la fama llegó con canciones como "Hurt", "Life Goes On" y "Miss You", temas que acumularon cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales y lo transformaron en un fenómeno de las redes sociales. Además de su faceta musical, era conocido por sus videos humorísticos, sus puestas en escena exageradas y una personalidad que rompía con los moldes tradicionales de la industria.