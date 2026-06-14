Quién era Oliver Tree, el cantante que murió junto a Gaspi en el accidente de helicóptero de Brasil
El artista estadounidense de 32 años se había convertido en una figura global gracias a éxitos como "Life Goes On" y "Miss You".
El cantante estadounidense Oliver Tree falleció este domingo a los 32 años en un accidente de helicóptero ocurrido en Brasil. El artista viajaba junto al youtuber argentino Gaspi y al director Lucas Vignale, quienes también perdieron la vida en la tragedia aérea.
Nacido como Oliver Tree Nickell en California, el cantante, productor y compositor construyó una carrera marcada por la irreverencia, el humor y una estética tan particular como reconocible. Con su característico corte de pelo tipo bowl cut, anteojos gigantes y vestuarios extravagantes, logró convertirse en una celebridad global tanto por su música como por su personaje artístico.
Su salto a la fama llegó con canciones como "Hurt", "Life Goes On" y "Miss You", temas que acumularon cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales y lo transformaron en un fenómeno de las redes sociales. Además de su faceta musical, era conocido por sus videos humorísticos, sus puestas en escena exageradas y una personalidad que rompía con los moldes tradicionales de la industria.
Con más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify y millones de seguidores en redes sociales, Oliver Tree se había consolidado como uno de los artistas alternativos más populares de los últimos años. Su propuesta mezclaba pop, rock, electrónica, hip hop y elementos de la cultura de internet, lo que le permitió conectar con audiencias de distintas generaciones.
El músico se encontraba en Brasil como parte de su gira mundial. Días atrás había ofrecido un recital en São Paulo y tenía previsto continuar con una serie de presentaciones internacionales durante los próximos meses.
Su muerte se produjo luego de que dos helicópteros colisionaran en el aire sobre la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro. El accidente dejó seis víctimas fatales, entre ellas el creador de contenidos argentino Gaspi, cuyo nombre real era Gaspar Prim. Las autoridades brasileñas investigan las causas de la tragedia.
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