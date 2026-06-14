El último video de Gaspi antes del trágico accidente en Río de Janeiro
El influencer argentino de 23 años pasó la noche del sábado por las calles de Río de Janeiro, donde una colega lo encontró para sumarlo a su transmisión.
La influencer Emet se cruzó con el youtuber argentino "Gaspi" en las calles de Río de Janeiro pocas horas antes del trágico accidente aéreo. El encuentro quedó registrado en una transmisión en directo para la plataforma Kick, transformándose de inmediato en el último video en vida del creador de contenido de 23 años.
La transmisión se realizó el sábado por la noche en la vía pública de la ciudad brasileña. Mientras la influencer Emet interactuaba con sus seguidores en vivo, se encontró de manera fortuita con Gaspar Prim Díaz. Al reconocerlo, no dudó en sumarlo a la pantalla de Kick.
A pesar de su fama de personaje irreverente y provocador en redes sociales, el joven argentino se mostró sumamente predispuesto. En el fragmento del video se lo pudo ver de muy buen humor, sonriente y disfrutando de la noche de Río de Janeiro.
Gaspi no tuvo reparos en interactuar con la creadora de contenido, mostrándose sumamente accesible y dispuesto a colaborar con ella durante el streaming.
Un documento que cobra valor tras la trágica muerte de Gaspi
El fragmento de la transmisión comenzó a circular con fuerza en las redes sociales tras conocerse la triste noticia de este domingo. Gaspi se encontraba en Brasil por motivos laborales junto al realizador Lucas Vignale y, lamentablemente, ambos fallecieron tras la colisión en el aire de dos helicópteros en la zona de Recreio dos Bandeirantes.
El video de Emet, sumado a las últimas fotos que capturaron sus horas finales, se transformó en un valioso y doloroso archivo para sus más de dos millones de seguidores, quienes utilizaron el registro para despedir en redes al joven humorista antes de su trágico final.
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