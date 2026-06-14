El último video de Gaspi antes del trágico accidente en Río de Janeiro

Un documento que cobra valor tras la trágica muerte de Gaspi

El fragmento de la transmisión comenzó a circular con fuerza en las redes sociales tras conocerse la triste noticia de este domingo. Gaspi se encontraba en Brasil por motivos laborales junto al realizador Lucas Vignale y, lamentablemente, ambos fallecieron tras la colisión en el aire de dos helicópteros en la zona de Recreio dos Bandeirantes.

El video de Emet, sumado a las últimas fotos que capturaron sus horas finales, se transformó en un valioso y doloroso archivo para sus más de dos millones de seguidores, quienes utilizaron el registro para despedir en redes al joven humorista antes de su trágico final.