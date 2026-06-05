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Franco Colapinto en la Fórmula 1: cómo verlo en vivo por Disney+

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El piloto argentino Franco Colapinto afronta un nuevo desafío en la Fórmula 1. Conocé los días, horarios y cómo ver en vivo el GP de Mónaco.

Franco Colapinto en la Fórmula 1: cómo verlo en vivo por Disney+

Franco Colapinto en la Fórmula 1: cómo verlo en vivo por Disney+

La gran temporada del automovilismo mundial avanza a paso firme y la expectativa crece. El piloto nacional Franco Colapinto volverá a la pista para competir en una nueva cita del calendario de la Fórmula 1, buscando consolidar su posición en el histórico circuito callejero y sumar puntos clave.

IMPORTANTE: El emotivo reencuentro en Mónaco entre Franco Colapinto y James Vowles

Días y horarios para ver a Colapinto en la Fórmula 1 por Disney+

Toda la actividad del Gran Premio de Mónaco podrá disfrutarse en vivo y en directo a través de la plataforma de streaming Disney+ (Plan Premium), con la transmisión a cargo de la señal ESPN. A continuación, repasamos el cronograma completo con el huso horario de Argentina.

  • Viernes 5 de junio: La acción comenzará temprano con la Práctica Libre 1 a las 08:30 horas. Al mediodía, los monoplazas volverán a salir a la pista para la Práctica Libre 2, pautada para las 12:00 horas.

  • Sábado 6 de junio: Los motores rugirán nuevamente con la Práctica Libre 3 desde las 07:30 horas. Más tarde llegará el momento de máxima tensión con la esperada tanda de Clasificación, que iniciará a las 11:00 horas.

  • Domingo 7 de junio: El fin de semana culminará con la gran Carrera principal, que tendrá luz verde a partir de las 10:00 horas de nuestro país.

colapinto

El desempeño de Franco Colapinto en la temporada 2026

En su actual etapa corriendo para la escudería Alpine, el argentino viene demostrando un rendimiento altamente competitivo y un enorme progreso fecha tras fecha, codeándose con los mejores corredores del mundo.

A continuación, el repaso de sus posiciones finales en las carreras disputadas hasta el momento en este año:

  • Gran Premio de Australia (8 de marzo): Finalizó en la 14° posición.

  • Gran Premio de China (15 de marzo): Logró meterse entre los diez mejores con un destacado 10° puesto.

  • Gran Premio de Japón (29 de marzo): Cruzó la línea de meta en la 16° colocación.

  • Gran Premio de Miami (3 de mayo): Alcanzó un gran 7° lugar, mostrando un gran ritmo.

  • Gran Premio de Canadá (24 de mayo): Consiguió su mejor resultado de la temporada hasta la fecha, ubicándose en el 6° puesto.

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