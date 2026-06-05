Franco Colapinto en la Fórmula 1: cómo verlo en vivo por Disney+

Viernes 5 de junio: La acción comenzará temprano con la Práctica Libre 1 a las 08:30 horas. Al mediodía, los monoplazas volverán a salir a la pista para la Práctica Libre 2, pautada para las 12:00 horas.

Sábado 6 de junio: Los motores rugirán nuevamente con la Práctica Libre 3 desde las 07:30 horas. Más tarde llegará el momento de máxima tensión con la esperada tanda de Clasificación, que iniciará a las 11:00 horas.