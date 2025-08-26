A qué hora se estrena "Maxton Hall: the reunion" en Prime Video

Maxton Hall en Prime Video: un reencuentro con recuerdos y sorpresas

Esta esperada reunión especial será una celebración de todo lo que hizo que la primera temporada fuera tan querida. Los actores protagonistas se sentarán a rememorar los momentos más icónicos del rodaje, compartiendo recuerdos del set y anécdotas divertidas que nos permitirán ver la otra cara de la producción.

Sin duda, este encuentro estará cargado de risas y, lo más emocionante, quizás nos deje algunas pistas y sorpresas sobre lo que le depara el futuro a James y Ruby en la tan esperada segunda temporada. Será el aperitivo perfecto antes de sumergirse de nuevo en los pasillos de Maxton Hall.

Fecha y hora de estreno: Si bien Prime Video anunció que el estreno será el 27 de agosto, recientemente se confirmó que el lanzamiento se adelantó para este 26 y será publicado a las 19hs (hora Argentina).