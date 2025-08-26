A qué hora se estrena "Maxton Hall: the reunion" en Prime Video
Previo al estreno de la segunda temporada, la plataforma organizó una reunión con el elenco. Conocé a qué hora estará disponible.
Desde su estreno, "Maxton Hall" se convirtió en una de las series más cautivadoras de Prime Video, conquistando a la audiencia con un romance que parece sacado de un cuento. Gran parte de este éxito arrollador se debe a la perfecta química entre Damian Hardung y Harriet Herbig-Matten, quienes no solo interpretan a James y Ruby, sino que se convierten en ellos.
La conexión magnética en pantalla es tan poderosa y palpable que los fanáticos de la trilogía literaria de Mona Kasten sintieron que ambos actores captaron la esencia misma de los personajes. Cada mirada, cada discusión y cada momento de tensión se siente auténtico, haciendo que la serie sea un deleite absoluto para los fanáticos del romance empedernido.
El fenómeno de la primera temporada demostró que el público está hambriento de historias bien contadas y actuaciones de primer nivel. Por fortuna, la espera por el siguiente capítulo está a punto de terminar. La muy anticipada segunda temporada de "Maxton Hall" ya tiene fecha de estreno: llegará a la plataforma de Prime Video el próximo 7 de noviembre.
Pero, para hacer la espera aún más llevadera, los fanáticos tendrán una dosis extra del mundo creado por Kasten. Antes del gran estreno, Prime Video presentará un especial único, una reunión del elenco que se podrá ver a nivel mundial a través del servicio de streaming.
Maxton Hall en Prime Video: un reencuentro con recuerdos y sorpresas
Esta esperada reunión especial será una celebración de todo lo que hizo que la primera temporada fuera tan querida. Los actores protagonistas se sentarán a rememorar los momentos más icónicos del rodaje, compartiendo recuerdos del set y anécdotas divertidas que nos permitirán ver la otra cara de la producción.
Sin duda, este encuentro estará cargado de risas y, lo más emocionante, quizás nos deje algunas pistas y sorpresas sobre lo que le depara el futuro a James y Ruby en la tan esperada segunda temporada. Será el aperitivo perfecto antes de sumergirse de nuevo en los pasillos de Maxton Hall.
Fecha y hora de estreno: Si bien Prime Video anunció que el estreno será el 27 de agosto, recientemente se confirmó que el lanzamiento se adelantó para este 26 y será publicado a las 19hs (hora Argentina).
