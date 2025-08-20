Prime Video confirmó la fecha de estreno de "Culpa Nuestra" con Nicole Wallace y Gabriel Guevara
La carrera final de Nick y Noah llega a Prime Video antes de lo esperado con el lanzamiento de "Culpa Nuestra" que ya tiene fecha de estreno.
La trilogía Culpables, un verdadero fenómeno literario de Mercedes Ron, encontró en Prime Video la plataforma perfecta para su adaptación, logrando lo que parecía imposible: llevar a la pantalla chica la esencia y la pasión que cautivaron a millones de lectores.
Con el arrollador éxito de "Culpa Mía" y la esperada continuación de "Culpa Tuya" ya disponibles, la saga se ha consolidado como un referente del género young adult. Ambas películas no solo han respetado el material original, sino que han sabido insuflarles una vida propia, confirmando que el servicio on demand tuvo la inteligencia y la audacia necesarias para honrar la historia de los icónicos Noah y Nick.
El corazón de esta adaptación, lo que realmente la eleva, es la química explosiva entre sus protagonistas. Nicole Wallace y Gabriel Guevara no actúan, simplemente son Noah y Nick. La conexión que ambos construyen en pantalla es tan genuina y magnética que te hace sentir cada chispa, cada roce y cada mirada.
Nicole, con su capacidad de transmitir vulnerabilidad y fuerza, y Gabriel, con su perfecto equilibrio entre el chico rudo y la dulzura, han logrado una dinámica que se siente auténtica en todos sus sentidos. Su trabajo es una de las principales razones por las que los fans de los libros y los nuevos espectadores han quedado completamente cautivados por esta historia.
Para alegría de sus millones de seguidores, esta emocionante y adictiva historia está lejos de terminar. La trilogía llegará a su tan ansiado y esperado final este año con el estreno de "Culpa Nuestra". Prime Video ya confirmó que el cierre de la saga, que pondrá fin a las pruebas, los dramas, las carreras y los romances de los protagonistas, tiene una fecha de estreno marcada en el calendario para este año.
Todo lo que se sabe hasta el momento de "Culpa Nuestra"
Fecha de estreno: 16 de octubre
Sinopsis oficial: La boda de Jenna y Lion propicia el tan deseado reencuentro entre Noah y Nick tiempo después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable. Él, heredero de las empresas de su abuelo y ella, empezando su vida laboral, se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva. Pero una vez que sus caminos se han vuelto a cruzar, ¿será el amor más fuerte que el rencor?
Elenco oficial: En Culpa Nuestra, Nicole Wallace (Skam España, Parot) y Gabriel Guevara (Mañana es hoy, Hit) dan vida por última vez a los queridos personajes de Noah y Nick. Así cierran un capítulo inolvidable de la saga Culpables de la mano del reparto al completo, incluyendo a Marta Hazas (Días mejores, Pequeñas coincidencias), Iván Sánchez (Bosé, Hospital Central), Victor Varona (Cielo Grande, Dani Who?), Eva Ruiz, Goya Toledo (Amores perros, Veneno), Gabriela Andrada (Los protegidos ADN, Los herederos de la tierra), Álex Béjar (Élite, Al fondo hay sitio), Javier Morgade (Desaparecidos, Delfines de plata), Felipe Londoño (Entrevías, Perfil falso), y con la incorporación de Fran Morcillo (La casa de papel) como Simón.
Adelanto de "Culpa Nuestra"
