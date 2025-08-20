Prime Video confirmó la fecha de estreno de "Culpa Nuestra" con Nicole Wallace y Gabriel Guevara

Embed - Prime Video LATAM on Instagram: "Vuelve la historia que nos hizo suspirar. Vuelven Nick y Noah #CulpaNuestra, disponible el 16 de octubre en Prime Video" View this post on Instagram A post shared by Prime Video LATAM (@primevideolat)

Todo lo que se sabe hasta el momento de "Culpa Nuestra"

Fecha de estreno: 16 de octubre

Sinopsis oficial: La boda de Jenna y Lion propicia el tan deseado reencuentro entre Noah y Nick tiempo después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable. Él, heredero de las empresas de su abuelo y ella, empezando su vida laboral, se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva. Pero una vez que sus caminos se han vuelto a cruzar, ¿será el amor más fuerte que el rencor?

Elenco oficial: En Culpa Nuestra, Nicole Wallace (Skam España, Parot) y Gabriel Guevara (Mañana es hoy, Hit) dan vida por última vez a los queridos personajes de Noah y Nick. Así cierran un capítulo inolvidable de la saga Culpables de la mano del reparto al completo, incluyendo a Marta Hazas (Días mejores, Pequeñas coincidencias), Iván Sánchez (Bosé, Hospital Central), Victor Varona (Cielo Grande, Dani Who?), Eva Ruiz, Goya Toledo (Amores perros, Veneno), Gabriela Andrada (Los protegidos ADN, Los herederos de la tierra), Álex Béjar (Élite, Al fondo hay sitio), Javier Morgade (Desaparecidos, Delfines de plata), Felipe Londoño (Entrevías, Perfil falso), y con la incorporación de Fran Morcillo (La casa de papel) como Simón.

Adelanto de "Culpa Nuestra"

