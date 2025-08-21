Susana Giménez vuelve a "LOL: Argentina": ya tiene fecha de estreno en Prime Video

Luego de tanta espera, finalmente la segunda temporada de "LOL: Last one Laughing Argentina" ya tiene fecha de estreno en Prime Video. La competencia de comedia reconocida a nivel mundial por su inigualable humor tendrá, una vez más, como anfitriona a una de las figuras más imponentes del país. Se trata, ni más ni menos que de Susana Giménez quien también fue anfitriona de la primera edición.