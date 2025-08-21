Susana Giménez vuelve a "LOL: Argentina": ya tiene fecha de estreno en Prime Video
La competencia de comediantes tendrá una segunda temporada en Prime Video con Susana como conductora y Darío Lopilato como coanfitrión.
Luego de tanta espera, finalmente la segunda temporada de "LOL: Last one Laughing Argentina" ya tiene fecha de estreno en Prime Video. La competencia de comedia reconocida a nivel mundial por su inigualable humor tendrá, una vez más, como anfitriona a una de las figuras más imponentes del país. Se trata, ni más ni menos que de Susana Giménez quien también fue anfitriona de la primera edición.
Aunque, a diferencia de la primera parte, en esta ocasión Susana Giménez estará acompañada por el actor y comediante Darío Lopilato como coanfitrión. La participación del artista fue confirmada recientemente junto al anuncio de la fecha de estreno tanto de los primeros como de los últimos episodios que harán que la serie se divida en dos partes.
Qué días se estrenan los primeros tres episodios de LOL en Prime Video y cuándo se verán los tres finales
La temporada de seis episodios se estrenará exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo, con los primeros tres episodios disponibles el 12 de septiembre, seguidos por los tres episodios finales el 19 de septiembre.
Lo que debes saber de "LOL" antes de su regreso a Prime Video
Tras el éxito de la primera temporada, LOL: Last One Laughing Argentina regresa con su formato característico que utiliza decenas de cámaras para capturar toda la divertida acción durante la impredecible competencia de seis horas. La serie reúne a un grupo de reconocidos comediantes y talentos emergentes que emplean diversos estilos de comedia, incluyendo stand-up, personajes, improvisación y comedia física, todos compitiendo para hacer reír a sus compañeros mientras mantienen la compostura.
Los comediantes que participarán en la segunda temporada serán anunciados en los próximos días, con Prime Video prometiendo un elenco que represente la diversidad del panorama de la comedia en Argentina.
