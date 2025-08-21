"Maxton Hall": el elenco de la serie de Prime Video se reencuentra antes de la temporada 2

El grupo de amigos se reunirá para recordar la filmación de la primera temporada, compartir risas, anécdotas detrás de cámaras sobre sus primeros días en el set, hablar de las icónicas locaciones de rodaje como el Castillo de Marienburg y responder a preguntas de los fans. Juntos, se preparan con entusiasmo para el estreno de la segunda temporada, cuando Prime Video regrese a Maxton Hall.

Embed - Maxton Hall: La Reunión | Trailer Oficial | Prime Video

El especial Maxton Hall: Reencuentro reúne al elenco compuesto por Harriet Herbig-Matten, Damian Hardung, Sonja Weißer, Ben Felipe, Runa Greiner, Govinda Gabriel, Justus Riesner, Andrea Guo, Eli Riccardi, Frederic Balonier y Martin Neuhaus.