"Maxton Hall": el elenco de la serie de Prime Video se reencuentra antes de la temporada 2
Prime Video confirmó que los protagonistas de la serie preparan el escenario para el estreno de la temporada 2. Conocé cuándo verlo en la plataforma.
Pocas series logran capturar la magia de su material original con la maestría con la que lo ha hecho "Maxton Hall". La producción de Prime Video es, en una sola palabra, hermosa. Desde su impecable fotografía que enmarca los majestuosos paisajes británicos, hasta la química que se siente en cada escena, la serie consigue ser una de las adaptaciones más logradas de los últimos tiempos. Es un fiel testimonio de que cuando una historia se respeta y se aborda con sensibilidad, el resultado en pantalla es un verdadero deleite visual y emocional que cautiva tanto a los fanáticos del libro como a los nuevos espectadores.
Gran parte de ese éxito recae en las sublimes interpretaciones de sus protagonistas, Damian Hardung y Harriet Herbig-Matten. La elección de casting fue, sencillamente, adecuada pero también audaz. Damian no solo encarna la arrogancia y la complejidad de James Beaufort, sino que también muestra las vulnerabilidades ocultas del personaje de una manera magnética. Por su parte, Harriet es una Ruby Bell con una mezcla ideal de determinación, inteligencia y dulzura, logrando que el público se enamore de su lucha y sus principios. Juntos, no solo interpretan a sus personajes, sino que los habitan, haciendo que su conexión y el tira y afloja de su historia se sientan genuinos y absolutamente inolvidables.
Tal es así que, desde el momento de su estreno, "Maxton Hall" se convirtió en una de las series más vistas en la historia de Prime Video. Es por eso que su segunda temporada, también basada en la trilogía de Mona Kasten, pero esta vez enfocada en "Save you". Una vez más con Hardung y Herbig Matten como protagonistas, la serie regresa a la plataforma el próximo 7 de noviembre con el fin de responder las inmensas interrogantes que planteó el final de la primera parte.
Sin embargo, como todavía quedan 2 meses para el estreno de la nueva temporada de "Maxton Hall", lo cierto es que los miembros del elenco tienen una sorpresa preparada para los fanáticos: un reencuentro para revelar detalles.
Cómo será y cuándo ver el reencuentro del elenco de "Maxton Hall"
Antes del estreno de la segunda temporada de Maxton Hall – The World Between Us en Prime Video el 7 de noviembre, los fans de la exitosa serie podrán disfrutar de un emotivo reencuentro del elenco de Maxton Hall, que se lanzará el 27 de agosto.
El grupo de amigos se reunirá para recordar la filmación de la primera temporada, compartir risas, anécdotas detrás de cámaras sobre sus primeros días en el set, hablar de las icónicas locaciones de rodaje como el Castillo de Marienburg y responder a preguntas de los fans. Juntos, se preparan con entusiasmo para el estreno de la segunda temporada, cuando Prime Video regrese a Maxton Hall.
El especial Maxton Hall: Reencuentro reúne al elenco compuesto por Harriet Herbig-Matten, Damian Hardung, Sonja Weißer, Ben Felipe, Runa Greiner, Govinda Gabriel, Justus Riesner, Andrea Guo, Eli Riccardi, Frederic Balonier y Martin Neuhaus.
