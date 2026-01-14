A qué hora ver el segundo episodio del repechaje en MasterChef Celebrity: qué pasa hoy miércoles
Mientras seis antiguos participantes pelean por su segunda oportunidad, cuatro caras nuevas luchan por entrar al juego por primera vez. Los detalles.
Este miércoles, vuelven a encenderse las hornallas en MasterChef Celebrity, en lo que será el segundo episodio de "El Repechaje" por la pantalla de Telefe.
Bajo la conducción de Wanda Nara, el programa abrió sus puertas tanto a los eliminados que sueñan con su revancha como a figuras nuevas que acaban de debutar en la cocina más famosa. El objetivo es claro: superar los desafíos diarios para conquistar el codiciado delantal blanco.
Con la exigencia del jurado compuesto por Damián Betular, Donato de Santis y un durísimo Germán Martitegui, los 10 jugadores que compiten para ingresar en la competencia tendrán una nueva oportunidad de dejar todo sobre la mesa.
Quiénes pelean por volver al certamen culinario
- Luis Ventura
- Sofi Martínez
- Walas
- Julia Calvo
- Esteban Mirol
- Emilia Attias
Quiénes nunca estuvieron y participan para ingresar
- Rusherking
- Ariel Puchetta
- Evelyn Botto
- Esther Goris
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este martes, desde las 22.00 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Quiénes están en carrera en MasterChef Celebrity
-
Ian Lucas (Youtuber y favorito del público joven).
Leandro "Chino" Leunis (Conductor).
Evangelina Anderson (Modelo).
La Reini (Sofía Gonet) (Influencer).
Susana Roccasalvo (Periodista).
Maxi López (Exfutbolista, actualmente reemplazado por Yanina Latorre debido a compromisos personales/salud).
Andy Chango (Músico).
Agustín "Cachete" Sierra (Actor).
Claudio "Turco" Husaín (Exfutbolista).
La Joaqui (Cantante).
Miguel Ángel Rodríguez (Actor).
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario