La incómoda pregunta que Wanda Nara le hizo a Rusherking en MasterChef Celebrity

Por qué se separaron Rusherking y la China Suárez

A mediados de abril de 2023, la China Suárez y Rusherking anunciaron a través de sus respectivas cuentas de Instagram que se habían separado. Primero, la actriz compartió: "Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida".

Luego, el rapero publicó: "Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque sé que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó a otro. No se crean las boludeces que dicen por ahí. Euge es una de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse".

Esta noticia entristeció y sorprendió a sus seguidores, dado que nadie se lo esperaba debido a que, en sus redes sociales, se mostraban constantemente juntos y enamorados.

Sin embargo, al poco tiempo, los verdaderos motivos por los cuales tomaron esta decisión salieron a la luz y tenían razón, todo pareció indicar que había un desgaste propio de la diferencia de edad y el momento en que se encontraban.