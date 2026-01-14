MasterChef Celebrity: empezó el repechaje y ya hay participantes en el balcón
Luego de tanta espera, la competencia de Telefe podría cambiar y sumar nuevos participantes. Conocé quiénes son y cómo funciona esta nueva etapa.
El certamen culinario más famoso del país, MasterChef Celebrity, dio inicio este martes 13 de enero a una de sus instancias más vibrantes: el repechaje. Tras una seguidilla de eliminaciones que dejaron al público con ganas de más, la pantalla de Telefe se renovó con una dinámica que combina a viejos conocidos que buscan su revancha y a figuras que intentan ganarse un lugar en la competencia por primera vez.
La gran sorpresa de esta etapa es que no solo los exparticipantes como Luis Ventura, Sofi Martínez, Walas, Julia Calvo, Esteban Mirol y Emilia Attias están de vuelta frente a las hornallas. A este grupo se le sumaron nombres de peso que debutan en el formato, como Rusherking, Ariel Puchetta, Evelyn Botto y Esther Goris.
Todos ellos deberán superar desafíos diarios y eliminaciones constantes para alcanzar el ansiado delantal blanco, aunque el jurado todavía mantiene el misterio sobre cuántas plazas finales habrá disponibles para reingresar al programa.
Una alianza ganadora en el balcón
Para abrir el fuego en esta nueva fase, el tribunal compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui decidió que los aspirantes trabajaran en duplas. Tras una jornada de mucha presión, la pareja conformada por Emilia Attias y Sofía Martínez logró imponerse sobre el resto, asegurándose un lugar en el balcón y la tranquilidad de observar el próximo desafío desde la altura, quedando un paso más cerca de la gala de regreso definitiva.
Este alivio para Attias llega apenas 24 horas después de lo que fue su salida del certamen el lunes 12 de enero. En aquella oportunidad, un desafío técnico que parecía sencillo terminó siendo una trampa: replicar una torta de chocolate con pasta de maní diseñada por Betular. Los problemas con la temperatura de la preparación llevaron a la actriz al duelo final frente al Turco Husaín, resultando en su expulsión. Al momento de la despedida, Emilia fue sincera sobre su desempeño: "La verdad es que me duele un montón irme porque me encanta estar acá. Pero tienen razón, yo sé que fue la peor torta".
El respaldo del jurado y una oportunidad inmediata
A pesar de su error en la pastelería, el jurado no escatimó en elogios para la calidez y el talento de la actriz. Donato de Santis fue el encargado de darle la noticia de su salida, pero con un mensaje de esperanza:
"Sos una persona muy buena, muy buena cocinera, muy aplicada y dedicada. Empieza el repechaje, así que tenés una oportunidad inmediata de volver con nosotros y de seguir demostrando lo que realmente has demostrado hasta ahora. Hoy una cuestión de temperatura hizo que esta torta no estuviera a la altura, pero vos sí lo estás".
Por su parte, Germán Martitegui destacó la sensibilidad de la participante, afirmando que "es muy lindo verte cocinar, se nota que amás lo que haces, cocinás con mucha pasión, con mucho conocimiento, lo podés expresar muy bien, creo que la cocina se te da naturalmente", y la despidió con un consejo contundente: "Pase lo que pase, seguí cocinando".
Incluso Wanda Nara se mostró conmovida por la partida, asegurando que se negaba a despedirla definitivamente debido a su fuerte identidad culinaria. Ahora, con el repechaje en marcha y su primer triunfo en duplas, el regreso de Attias parece estar cada vez más cerca de hacerse realidad.
