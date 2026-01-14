MasterChef Celebrity: empezó el repechaje y ya hay participantes en el balcón

El respaldo del jurado y una oportunidad inmediata

A pesar de su error en la pastelería, el jurado no escatimó en elogios para la calidez y el talento de la actriz. Donato de Santis fue el encargado de darle la noticia de su salida, pero con un mensaje de esperanza:

"Sos una persona muy buena, muy buena cocinera, muy aplicada y dedicada. Empieza el repechaje, así que tenés una oportunidad inmediata de volver con nosotros y de seguir demostrando lo que realmente has demostrado hasta ahora. Hoy una cuestión de temperatura hizo que esta torta no estuviera a la altura, pero vos sí lo estás".

Por su parte, Germán Martitegui destacó la sensibilidad de la participante, afirmando que "es muy lindo verte cocinar, se nota que amás lo que haces, cocinás con mucha pasión, con mucho conocimiento, lo podés expresar muy bien, creo que la cocina se te da naturalmente", y la despidió con un consejo contundente: "Pase lo que pase, seguí cocinando".

Incluso Wanda Nara se mostró conmovida por la partida, asegurando que se negaba a despedirla definitivamente debido a su fuerte identidad culinaria. Ahora, con el repechaje en marcha y su primer triunfo en duplas, el regreso de Attias parece estar cada vez más cerca de hacerse realidad.