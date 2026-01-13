Comienza el repechaje en MasterChef Celebrity: quiénes participan y a qué hora ver la gala
Mientras seis exparticipantes pelearán por volver a la competencia de Telefe, otros cuatro nuevos lucharán por ingresar por primera vez. Los detalles.
MasterChef Celebrity entra en una etapa apasionante este martes: comienza el "repechaje", para que algunos que ya no están puedan volver a la competencia culinaria de Telefe y otros que nunca estuvieron tengan la posibilidad de competir por primera vez.
La expectativa es total y fue Wanda Nara -la conductora- quien anunció cuáles son los artistas o mediáticos que estarán participando de este segmento. Durante toda esta semana, los nuevos concursantes enfrentarán desafíos diarios para ver quién logra ganarse -o recuperar- el delantal blanco.
Quiénes pelearán por volver al certamen culinario
- Luis Ventura
- Sofi Martínez
- Walas
- Julia Calvo
- Esteban Mirol
- Emilia Attias
Quiénes nunca estuvieron y participan para ingresar
- Rusherking
- Ariel Puchetta
- Evelyn Botto
- Esther Goris
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este martes, desde las 22.00 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Quiénes siguen en carrera
-
Ian Lucas (Youtuber y favorito del público joven).
Leandro "Chino" Leunis (Conductor).
Evangelina Anderson (Modelo).
La Reini (Sofía Gonet) (Influencer).
Susana Roccasalvo (Periodista).
Maxi López (Exfutbolista, actualmente reemplazado por Yanina Latorre debido a compromisos personales/salud).
Andy Chango (Músico).
Agustín "Cachete" Sierra (Actor).
Claudio "Turco" Husaín (Exfutbolista).
La Joaqui (Cantante).
Miguel Ángel Rodríguez (Actor).
