A qué hora ver Gran Hermano hoy domingo y cuál será la dura sanción colectiva
Santiago del Moro reveló qué los participantes volverán a ser castigados por romper las reglas y la tensión crece.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada vuelve a estar en el centro de la polémica. En las últimas horas, la producción del ciclo que se emite por Telefe dejó en claro que no habrá margen para errores y que cualquier incumplimiento de las reglas puede tener consecuencias para todos los participantes.
El encargado de adelantar lo que se viene fue Santiago del Moro, quien utilizó sus redes sociales para generar expectativa. “Sanción colectiva. Domingo 22.15 horas”, escribió en sus historias de Instagram, junto a una imagen del jardín de la casa en la que se veían dos figuras con máscaras. Además, sumó una cuenta regresiva, aumentando el misterio y la tensión en torno a la decisión que tomará la producción.
Si bien no hubo confirmación oficial, todo apunta a un episodio ocurrido durante la semana que habría desencadenado el castigo. Según trascendió, Nazareno habría escuchado un grito proveniente del exterior que indicaba que Titi lo había votado. El participante interpretó esa información como una traición y decidió compartirla con su grupo más cercano dentro de la casa, algo que está prohibido por el reglamento del programa.
Este tipo de situaciones suele ser tomado con extrema seriedad por la producción, ya que atenta contra el aislamiento de los jugadores y el normal desarrollo del juego. Por eso, la decisión de aplicar una sanción colectiva no sorprende, aunque sí genera preocupación entre los hermanitos, que podrían verse afectados sin haber sido responsables directos del hecho.
En paralelo, el clima dentro de la casa se vuelve cada vez más tenso de cara a la próxima gala de eliminación. Este lunes, uno de los nominados, Nazareno, La Maciel, Martín, Zunino, Eduardo o Tamara, deberá abandonar el reality, lo que suma aún más presión a una semana marcada por conflictos y decisiones clave.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva gala de Gran Hermano se podrá ver este domingo, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario