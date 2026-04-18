Quién será eliminado de Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi: "Peleadísimo"

El usuario, célebre por sus anticipos basados en métricas y encuestas online, se ha convertido en una referencia ineludible para los fanáticos, provocando intensos debates cada vez que publica sus análisis sobre quién podría ser el próximo eliminado.

En esta oportunidad, escribió: "Nazareno y Martín compiten por ver quién es más planta. Está peleadísimo", marcando una determinante tendencia.

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De esta manera, La Maciel pareciera estar fuera de peligro, pese a sus recientes escándalos judiciales. En tanto, hay que destacar que Gran Hermano informará una nueva sanción este domingo, con Nazareno como protagonista principal, tras haber comentado con otros el grito del exterior que le avisó que Titi lo nominó.