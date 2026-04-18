Quién será eliminado de Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi: "Peleadísimo"
El tuitero referente del reality show de Telefe volvió a vaticinar la próxima eliminación que tendrá lugar este lunes, avalado por su "ojo clínico".
El clima se corta con un cuchillo en Gran Hermano Generación Dorada. A horas de una nueva salida, los nominados caminan por la cornisa de la ansiedad, conscientes de que cualquier paso en falso puede ser el último. Mientras tanto, en el exterior, el veredicto popular se cocina en una votación que no da respiro y que se define voto a voto.
Tras una placa positiva donde Brian Sarmiento, Danelik Galazán y Yipio Pintos resultaron salvados por el público, hay seis jugadores que quedaron en la cuerda floja y cuyo futuro se definirá en las próximas horas: Eduardo Carrera, Jéssica La Maciel, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei, Tamara Paganini y Franco Zunino.
Los nominados se enfrentan a su destino con mochilas muy distintas; sus alianzas y traiciones previas son hoy su mayor activo o su peor condena ante la audiencia.
Mientras tanto, las redes sociales arden como el gran termómetro del show, convirtiéndose en el espacio donde los fandoms dan batalla y las predicciones sobre el eliminado mantienen a todos en vilo.
Qué dice el boca de urna de Pabloschi
En medio de la incertidumbre, las proyecciones de Pabloschi -referente del reality en X- volvieron a situarse en el centro de la escena.
El usuario, célebre por sus anticipos basados en métricas y encuestas online, se ha convertido en una referencia ineludible para los fanáticos, provocando intensos debates cada vez que publica sus análisis sobre quién podría ser el próximo eliminado.
En esta oportunidad, escribió: "Nazareno y Martín compiten por ver quién es más planta. Está peleadísimo", marcando una determinante tendencia.
De esta manera, La Maciel pareciera estar fuera de peligro, pese a sus recientes escándalos judiciales. En tanto, hay que destacar que Gran Hermano informará una nueva sanción este domingo, con Nazareno como protagonista principal, tras haber comentado con otros el grito del exterior que le avisó que Titi lo nominó.
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