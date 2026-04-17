El nuevo grito en Gran Hermano que desestabilizó a Nazareno Pompei: "¡Titi te votó!"

La regla de oro es simple, pero difícil de cumplir: "Ignorar por completo". No basta con no responder y entrar inmediatamente a la casa; el reglamento prohíbe terminantemente comentar, repetir o debatir lo que se escuchó. Incluso si un participante capta un mensaje por accidente, debe actuar como si no hubiera sucedido.

Las consecuencias por romper esta regla han escalado en severidad debido a las reiteradas desobediencias: desde ir directamente a placa de nominación hasta, incluso, verse afectados como grupo por la reducción del presupuesto, en caso de que varios jugadores estén involucrados en la infracción.

¿Por qué es tan estricta?

El programa busca proteger el "experimento social". Un grito puede confirmar sospechas de un jugador, destruir una alianza o salvar a alguien que estaba por ser nominado. Al prohibir el debate sobre el grito, la producción intenta que el participante no sepa si lo que escuchó es real, una mentira para desestabilizarlo, o incluso algo "plantado" por un familiar.

Cabe señalar que, en la edición de 2026, se ha vuelto común el uso de megáfonos por parte de "megafonistas profesionales" contratados por fans o familiares, lo que ha llevado a Gran Hermano a emitir comunicados finales advirtiendo que no habrá más advertencias antes de las expulsiones directas por este motivo.