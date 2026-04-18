Pasado pisado: Daniela Celis se mostró muy cerca de Nick Sícaro tras su ruptura con Thiago Medina
El exparticipante de Gran Hermano y "Pestañela" coincidieron en Telefe luego de que el influencer quedara eliminado. ¿Comienza una nueva historia?
Lo que empezó como un simple shippeo en redes sociales podría terminar en una nueva historia de amor: Daniela Celis y Nick Sícaro, ambos exparticipantes de Gran Hermano, se han mostrado muy cerca en las últimas horas, con abrazos y miradas incluidas.
IMPORTANTE: Quién será eliminado de Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi: "Peleadísimo"
Cabe señalar que el influencer y modelo, que saltó a la fama masiva este último año gracias a la Generación Dorada, ha mostrado una química muy evidente con "Pestañela" en diversas apariciones públicas y eventos de streaming. La buena onda entre ambos empezó a generar rumores de romance casi de inmediato y ahora hay un video que prueba que entre ambos realmente algo está pasando.
En su cuenta de TikTok, la expareja de Thiago Medina se mostró junto al joven, cantando la canción "El Equivocado" (Mano Arriba), y mirando de manera cómplice a su ahora compañero de streaming. Al final del video, Nick abraza a Daniela, abriendo mil especulaciones sobre cuál es el verdadero vínculo que los une.
"Que no es para mí, que por qué me metí, que si anoche lo vi. Todas mis amigas le ven un defecto. Les recuerdo no existe el hombre perfecto", es el fragmento del tema de cumbia que Pestañela eligió para referirse a Sícaro y despertar todo tipo de reacciones en redes sociales.
Qué decía Nick Sícaro antes de mostrarse con Daniela
Hace algunas semanas, el influencer fue directo y bajó un cambio a las especulaciones: “La conocí la otra vez que fui al stream. Me parece una chica muy copada. Siento que pegamos muy buena onda, justo nos sentaron al lado y pegamos la mejor”.
Además, reveló que el contacto continuó más allá de ese primer encuentro: “Después nos quedamos hablando un rato, nos empezamos a seguir en Instagram. Yo no quise apurar nada tampoco, nos estamos conociendo”.
Lejos de cerrar la puerta a una posible historia de amor, el exparticipante reconoció que existe cierta química entre ambos: “Ayer nos vimos por segunda vez y la verdad que siento que hay una tensión y una muy buena conexión. Pero bueno, por ahora tranqui”.
Finalmente, dejó abierta la incógnita sobre lo que pueda pasar en el futuro: “No sé si puede llegar a haber una cita. Yo estoy soltero, ella dijo que está soltera también, así que si los dos estamos solteros todo puede pasar”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario