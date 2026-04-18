Pasado pisado: Daniela Celis se mostró muy cerca de Nick Sícaro tras su ruptura con Thiago Medina

dani celis nick sicaro

Qué decía Nick Sícaro antes de mostrarse con Daniela

Hace algunas semanas, el influencer fue directo y bajó un cambio a las especulaciones: “La conocí la otra vez que fui al stream. Me parece una chica muy copada. Siento que pegamos muy buena onda, justo nos sentaron al lado y pegamos la mejor”.

Además, reveló que el contacto continuó más allá de ese primer encuentro: “Después nos quedamos hablando un rato, nos empezamos a seguir en Instagram. Yo no quise apurar nada tampoco, nos estamos conociendo”.

Lejos de cerrar la puerta a una posible historia de amor, el exparticipante reconoció que existe cierta química entre ambos: “Ayer nos vimos por segunda vez y la verdad que siento que hay una tensión y una muy buena conexión. Pero bueno, por ahora tranqui”.

Finalmente, dejó abierta la incógnita sobre lo que pueda pasar en el futuro: “No sé si puede llegar a haber una cita. Yo estoy soltero, ella dijo que está soltera también, así que si los dos estamos solteros todo puede pasar”.

nick pestañela