Gran Hermano: Yanina Zilli y Emanuel Di Gioia calentaron la noche con un baile sensual

La jugada coreográfica tuvo una repercusión inmediata. En el piso del programa, tanto los analistas como el resto de los presentes se quedaron mudos ante el despliegue de sensualidad de la participante. La sorpresa se mudó rápidamente a las redes sociales, donde los fanáticos del programa no tardaron en armar clips y debatir sobre esta faceta oculta de la jugadora. Entre movimientos intensos y mucha audacia, Yanina Zilli pateó el tablero de la rutina diaria de "Gran Hermano: Generación Dorada", demostrando que cuando se trata de entretener y encender el ambiente, sabe perfectamente qué cartas jugar.