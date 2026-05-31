A qué hora ver hoy domingo Gran Hermano Generación Dorada
Santiago del Moro adelantó que esta noche el rumbo de la casa cambiará por completo, una vez más y la expectativa crece.
La tensión crece minuto a minuto dentro de la casa de Gran Hermano y la gala de este domingo será clave para el futuro de varios participantes. En una noche que promete emociones fuertes, algunos de los nominados lograrán bajar de placa, mientras que el resto continuará en riesgo y seguirá rumbo a la esperada eliminación de este lunes.
Por ahora, quienes corren peligro son Tamara, Brian, La Bomba, Nigro, Titi y Tati Luna, nombres que quedaron en el centro de todas las miradas y que viven horas decisivas dentro del reality. Con la casa cada vez más dividida y las estrategias más marcadas, cualquier movimiento puede alterar el rumbo del juego.
Noche decisiva en la casa
La expectativa también estará puesta en conocer quiénes logran salir de la placa y quiénes deberán enfrentar la decisión final del público en la próxima gala. El clima dentro de la casa se volvió cada vez más tenso y la incertidumbre crece tanto entre los jugadores como entre los fanáticos del programa.
Pero eso no será todo. Esta noche también llegará uno de los momentos más esperados: el Golden Ticket, que volverá a modificar el tablero de juego. Gracias a esta dinámica, un nuevo jugador o jugadora ingresará a la casa, una incorporación que promete cambiar alianzas, generar nuevas tensiones y alterar, una vez más, el rumbo de Gran Hermano.
Con nominados en riesgo, estrategias cruzadas y un ingreso sorpresa, todo indica que la gala de este domingo tendrá máxima tensión y dejará a la casa frente a un escenario completamente distinto de cara a la eliminación del lunes.
A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada
Gran Hermano se podrá ver este domingo, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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