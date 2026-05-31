A qué hora ver hoy domingo Gran Hermano Generación Dorada

Con nominados en riesgo, estrategias cruzadas y un ingreso sorpresa, todo indica que la gala de este domingo tendrá máxima tensión y dejará a la casa frente a un escenario completamente distinto de cara a la eliminación del lunes.

A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano se podrá ver este domingo, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.