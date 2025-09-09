La Voz Argentina: quién fue el eliminado del Team Soledad

Antes de conocer el nombre de la persona que abandona el reality, La Sole quiso dejar un mensaje relevante. "Hay una parte del Martín Fierro que dice 'Yo he visto muchos cantores, con famas bien obtenidas y que después de adquiridas no las quieren sustentar: parece que sin largar se cansaron en partidas' . No importa lo que pase esta noche y lo que siga pasando este programa: tienen que entender que siempre es volver a comenzar. Tienen que querer sustentar su sueño. No dejen de cantar ni de hacer lo que están haciendo ", expresó la oriunda de Arequito.