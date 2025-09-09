Más cambios en Telefe: por qué no dan La Voz Argentina hoy martes

Cabe recordar, que La Voz no salió al aire el pasado jueves, viernes y domingo por diferentes razones. Ahora, esta semana también tendrá cambios y genera mucho malestar en los seguidores, que no dudan en expresar sus opiniones en las redes sociales.

la voz playoffs

Por qué no dan La Voz Argentina este martes

El programa, que se emite de domingo a viernes, cede su espacio para el encuentro entre la Selección Argentina y Ecuador, por las Eliminatorias Sudamericanas.

El encuentro, que se disputa en condición de visitante, se juega desde las 20.30 horas, coincidiendo en parte con el horario habitual de del programa que conduce Nico Occhiato, por lo que en este caso no podrá salir al aire.

De esta manera, el reality se toma esta jornada de descanso, para regresar el viernes con nuevas presentaciones. Luego, el sábado, tampoco tendrá aire para retornar el domingo y dar inicio a la semana de programación.