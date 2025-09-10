Cómo es el "Segundo Round" de La Voz Argentina que empieza hoy miércoles

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.

Arranca el SEGUNDO ROUND: todos contra todos en una nueva etapa



Quedan 7 participantes por equipo y la final está cada vez más cerca



HOY #LaVozArgentina a las 21.45 con la conducción de @NicolasOcchiato



También sumate a… pic.twitter.com/mzTnW78vJC — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) September 10, 2025

La Voz Argentina: quién fue el eliminado del Team Soledad

Después de unos días picantes, donde Lali Espósito, Luck Ra y Miranda! tuvieron que definir quiénes seguían en competencia de su team en La Voz Argentina, llegó el turno de Soledad. Los integrantes del grupo de la artista dieron su show en vivo y se conoció el nombre del nuevo eliminado.

Esta etapa de la competencia implica que, además de la salvación, el jurado le pone puntaje a los ocho concursantes de cada equipo. El que menos puntuación obtenga será el que deba abandonar el programa, quedando así solo siete participantes por grupo.

Después de la presentación, La Sole comenzó su trabajo y tuvo que elegir a las tres mejores perfomance para continuar, en esta oportunidad los que avanzaron fueron los siguientes: Valentina Otero, Violeta Lemo y Milagros.

Luego, fue el momento de conocer los resultados de la votación de Lali Espósito, Luck Ra y Miranda, quienes definieron cómo quedará la próxima instancia. Una vez que la escribana entregó el sobre, Nico Occhiato reveló el nombre de los elegidos. El dúo, Milena Salamanca, Gustavo Rosales y Lucho González continúan en competencia.

Antes de conocer el nombre de la persona que abandona el reality, La Sole quiso dejar un mensaje relevante. "Hay una parte del Martín Fierro que dice 'Yo he visto muchos cantores, con famas bien obtenidas y que después de adquiridas no las quieren sustentar: parece que sin largar se cansaron en partidas' . No importa lo que pase esta noche y lo que siga pasando este programa: tienen que entender que siempre es volver a comenzar. Tienen que querer sustentar su sueño. No dejen de cantar ni de hacer lo que están haciendo ", expresó la oriunda de Arequito.

De esta manera y para sorpresa de la gran mayoría, Mía Frankel fue eliminada de La Voz Argentina y se despidió en medio del abrazo de Soledad, de sus compañeros y el aplauso del jurado y la tribuna.