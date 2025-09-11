La Voz Argentina: quién fue el nuevo eliminado del Team Lali Espósito
Un integrante del equipo dirigido por la cantante pop tuvo que dejar la competencia a semanas de la final.
Este miércoles comenzó el Segundo Round en La Voz Argentina y el Team Lali Espósito fue el encargado de dar inicio a esta nueva etapa.
En esta oportunidad, los siete participantes que quedaban en competencia subieron al escenario para presentar su canción e intentar conquistar al jurado para seguir en el programa.
Con la llegada de esta nueva etapa, también aparecieron los Co coaches, que esta vez podrán votar y dar su opinión de lo que vean. En este caso, La Joaqui fue la encargada de acompañar a Lali y ayudarla a tomar sus decisiones.
Después de ver la actuación de los integrantes de su equipo, llegó el momento de tomar decisiones y comunicarlas. "El primer artista que voy a salvar esta noche es Alen Lez", anunció Lali. Luego, reveló: "Voy a salvar esta noche a Iara Lombardi". Por último, confirma: "El último artista que voy a salvar es Valentino Rossi ".
De esta manera, se dio paso a la próxima instancia: conocer el puntaje del jurado. En ese momento, Nico Occhiato recibió el sobre con los nombres de los tres puntajes más altos de la noche, y el nombre que no está en el sobre es el artista que abandona el certamen.
Por lo que los elegidos para seguir en carrera fueron: Jaime Muñoz, Giuliana Piccioni y Rafael Morcillo. Con estos resultados, la nueva eliminada de La Voz Argentina fue Lola Kajt.
" Yo soy feliz con lo que viví, con los amigos que me llevo. Gracias a todos por todo lo que aprendí, me voy plena", comentó Lola, que recibió un aplauso de todos los presentes y muchos elogios por parte del jurado.
Cómo quedó conformado el Team Lali tras el Segundo Round de La Voz Argentina
- Alan Lez.
- Iara Lombardi.
- Valentino Rossi.
- Jaime Muñoz.
- Giuliana Piccioni.
- Rafael Morcillo.
