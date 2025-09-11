La Voz Argentina: quién fue el nuevo eliminado del Team Lali Espósito

Por lo que los elegidos para seguir en carrera fueron: Jaime Muñoz, Giuliana Piccioni y Rafael Morcillo. Con estos resultados, la nueva eliminada de La Voz Argentina fue Lola Kajt.

" Yo soy feliz con lo que viví, con los amigos que me llevo. Gracias a todos por todo lo que aprendí, me voy plena", comentó Lola, que recibió un aplauso de todos los presentes y muchos elogios por parte del jurado.

"Me voy plena": Lola Kajt es la nueva eliminada



#LaVozArgentina con Nico Occhiato por Telefe También en HBO MAX pic.twitter.com/8zChabvpkg — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) September 11, 2025

Cómo quedó conformado el Team Lali tras el Segundo Round de La Voz Argentina