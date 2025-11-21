Una noche de emociones intensas para Evangelina Anderson en la cocina de MasterChef

Con el tiempo corriendo, Anderson logró completar su plato y, una vez libre, aprovechó el momento para brindar con Wanda en un gesto de celebración por el amor que comparten con sus hijos. Al presentar su preparación ante el jurado, recibió observaciones diversas, aunque Nara destacó que a Bastian le encantó el arroz “cremosito”. El punto más emotivo llegó cuando la conductora le mencionó el tatuaje que su hijo mayor se hizo en honor a ella, provocando que la modelo rompiera en llanto.

Entre palabras entrecortadas reconoció cuánto la conmovió aquel gesto, describiendo el amor por sus hijos como algo que la desborda. Detrás de cámara, ya más serena, admitió que le incomoda mostrarse llorando, pero que esa noche la sensibilidad pudo más que cualquier intento de contenerse.