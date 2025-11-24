Guido Süller no se guardó nada y mostró los chats con Martín Cirio: "Desagradable"

"Sí me gustaría que me entrevistes, pero bueno… Vos decime los horarios, si estás todos los días, si pagás algo y si sabés que esto va a ser un quilombo. Proponeme, decime cómo es", continuó.

El mensaje cerraba sorprendente amabilidad: "Te contesto para decirte que sí, que me parecés un genio de las redes. Si se tiene que dar, se dará. Decime cómo te manejás. Te mando un abrazo. En una de esas se da, Martín querido", expresó.

Hasta el momento, Cirio no respondió públicamente al descargo. Sin embargo, el cruce promete seguir escalando y ya generó un intenso debate en redes sociales, donde ambos cuentan con públicos fieles y altamente movilizados.