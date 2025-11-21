Un abrazo emocionante: la noche más emotiva de Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity
Entre la presencia luminosa de su hija Ema y el recuerdo permanente de su madre, la actriz vivió una gala cargada de sensibilidad que transformó la competencia en un viaje íntimo.
La última emisión de MasterChef Celebrity dejó una de las escenas más conmovedoras de la temporada. Eugenia Tobal, actriz de larga trayectoria y mamá orgullosa, protagonizó una velada en la que la gastronomía quedó en segundo plano frente a un torrente de emociones que unió pasado, presente y futuro en un mismo instante.
La dinámica del programa -recibir ingredientes seleccionados por los hijos de los participantes para elaborar un plato libre- se convirtió en el marco perfecto para que afloraran sentimientos que llevan años construyéndose. Apenas comenzó a cocinar, y durante una charla espontánea con Donato de Santis, su voz se quebró al hablar de Ema, nacida en diciembre de 2019.
“Ella es todo para mí”, expresó con sinceridad absoluta, evocando su proceso de maternidad avanzado ya en sus cuarenta, etapa en la que su vida tomó un viraje profundo. El reencuentro con su hija en el estudio reforzó esa conexión: la pequeña llegó con la curiosidad propia de su edad y una alegría que desarmó a todos, incluida la propia Eugenia, quien confesó: “Me quedé maravillada porque no pensé que ella iba a estar tan feliz de estar acá”.
En medio de ese clima, la actriz preparó un plato sencillo: arroz con verduras y papas fritas. Aunque no deslumbró al jurado desde lo técnico, reveló otra clase de verdad emocional: cocinar para alguien amado, en ese contexto, tiene un valor que no se mide en puntos.
Aun así, Germán Martitegui fue directo en su evaluación: “No es un plato para una competencia. Yo no presentaría algo así en MasterChef y menos a esta altura del certamen. No es nada feliz”. Damián Betular coincidió, remarcando que en una hora se podía haber hecho mucho más.
Sin embargo, la atmósfera cambió cuando Wanda Nara hizo una pregunta inesperada, pero necesaria: qué valores intentaba transmitirle a su hija. Allí Eugenia dejó ver una herida que la acompaña desde el inicio de su maternidad. “Yo perdí a mi mamá cuando nació ella. Mi mamá era la mejor mamá del mundo. Y trato de que sea buena persona, que tenga solidaridad, sea generosa, que sea ella. Es súper auténtica y muy parecida a mi mamá”, respondió con lágrimas que mezclaban nostalgia y gratitud.
En un gesto breve pero poderoso, cuando regresó a su estación se cruzó con Evangelina Anderson, quien la abrazó sin decir palabra. En ese silencio compartido se resumió todo: la falta de Ofelia, su madre; la alegría de tener a Ema; y la certeza de que la maternidad deja huellas que jamás se borran.
Ofelia falleció en febrero de 2020, apenas semanas después de que Eugenia abandonara Cocineros de Noche para acompañarla. Esa historia, inevitablemente, vuelve en cada emoción profunda. Y en MasterChef, esa noche, volvió a hacerse presente con fuerza.
