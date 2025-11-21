Un abrazo emocionante: la noche más emotiva de Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity

eugenia tobal masterchef

Sin embargo, la atmósfera cambió cuando Wanda Nara hizo una pregunta inesperada, pero necesaria: qué valores intentaba transmitirle a su hija. Allí Eugenia dejó ver una herida que la acompaña desde el inicio de su maternidad. “Yo perdí a mi mamá cuando nació ella. Mi mamá era la mejor mamá del mundo. Y trato de que sea buena persona, que tenga solidaridad, sea generosa, que sea ella. Es súper auténtica y muy parecida a mi mamá”, respondió con lágrimas que mezclaban nostalgia y gratitud.

En un gesto breve pero poderoso, cuando regresó a su estación se cruzó con Evangelina Anderson, quien la abrazó sin decir palabra. En ese silencio compartido se resumió todo: la falta de Ofelia, su madre; la alegría de tener a Ema; y la certeza de que la maternidad deja huellas que jamás se borran.

Ofelia falleció en febrero de 2020, apenas semanas después de que Eugenia abandonara Cocineros de Noche para acompañarla. Esa historia, inevitablemente, vuelve en cada emoción profunda. Y en MasterChef, esa noche, volvió a hacerse presente con fuerza.