A qué hora dan hoy domingo Gran Hermano
El reality sigue más picante que nunca y uno de los nominados deberá abandonar la casa en las próximas horas.
Luego de una semana cargada de cruces, discusiones y jugadas estratégicas, la casa de Gran Hermano atraviesa uno de sus momentos más intensos. Este domingo se vivirá una gala determinante que comenzará a perfilar quién podría convertirse en el próximo eliminado del reality de Telefe.
Según adelantó el conductor Santiago del Moro, durante la emisión de esta noche algunos de los participantes nominados serán bajados de placa, lo que modificará el escenario de cara a la definición final. Quienes continúen nominados seguirán en una situación delicada, ya que el lunes se conocerá quién deberá abandonar la casa.
Además, la gala incluirá el análisis de todo lo ocurrido en los últimos días, con los protagonistas enfrentando en vivo las repercusiones de sus actitudes dentro del juego. Las tensiones acumuladas prometen trasladarse al estudio y reavivar conflictos.
Por otra parte, durante el programa de esta noche, los participantes también deberán cumplir con el desafío semanal, una prueba que podría influir en el ánimo general y en la dinámica interna del grupo. Con estrategias cada vez más marcadas y vínculos en constante cambio, la casa entra en una etapa decisiva donde cada movimiento puede ser determinante.
A esto se suma que la gala de repechaje se acerca y todo lo que pasó hasta ahora dejará de importar, ya que el próximo miércoles 20 de mayo comenzará un nuevo juego. Es que el regreso de algunos eliminados y el ingreso de personajes nuevos hará que todo en la casa cambie nuevamente.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva gala de Gran Hermano se podrá ver este domingo, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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