A qué hora ver hoy miércoles MasterChef Celebrity con el jurado en modo "detective"
El certamen culinario de Telefe está cada vez más cerca de su gran final. Enterate todo lo que sucederá esta noche.
Telefe atraviesa un momento de definiciones clave en su grilla. Con el cierre de MasterChef Celebrity a la vuelta de la esquina y el inminente estreno de Gran Hermano Generación Dorada, la incertidumbre reina sobre los horarios de las galas.
No obstante, para GH habrá que esperar aún unos días. Por ello, el ciclo culinario que conduce Wanda Nara se prepara para una nueva gala de miércoles donde los jurados se disfrazarán de "detectives" en busca del plato perfecto. ¿Te lo vas a perder?
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este miércoles, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Quiénes continúan en carrera en MasterChef Celebrity
-
Emilia Attias (reingresó en el repechaje).
Maxi López.
Agustín "Cachete" Sierra.
Andy Chango.
Gastón "El Chino" Leunis.
Claudio "El Turco" Husaín.
Evangelina Anderson.
Ian Lucas.
Sofía "La Reini" Gonet.
La Joaqui.
Susana Roccasalvo.
Marixa Balli (quien quedó en el "mano a mano" final contra Miguel Ángel, pero fue salvada).
Se viene Gran Hermano Generación Dorada: qué esperar del nuevo reality
El estreno de Gran Hermano Generación Dorada está confirmado para el próximo lunes 23 de febrero de 2026 a las 22:15. Esta edición es súper especial porque celebra los 25 años del formato en Argentina.
Cabe señalar que la presentación de los participantes será tan grande que se dividirá entre el lunes 23 y el martes 24. Y el miércoles 25 ya se realizará la primera gala de nominación y debate.
A diferencia de las ediciones anteriores, esta viene con cambios fuertes para sacudir la casa:
-
Adiós a la pileta: Uno de los cambios más comentados es que la clásica pileta fue reemplazada por una zona de playa.
El casting: Aunque Santiago del Moro aclaró que no es un "GH Famosos" tradicional, se espera una mezcla entre caras nuevas, exjugadores históricos y quizás algún deportista o figura mediática.
Streaming 24/7: Además de Telefe, se podrá seguir por HBO Max y a través de los canales de Twitch y YouTube de Streams Telefe, con reacciones en vivo de La Tora y Fefe Bongiorno.
