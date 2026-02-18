A qué hora ver hoy miércoles MasterChef Celebrity con el jurado en modo "detective"

Se viene Gran Hermano Generación Dorada: qué esperar del nuevo reality

El estreno de Gran Hermano Generación Dorada está confirmado para el próximo lunes 23 de febrero de 2026 a las 22:15. Esta edición es súper especial porque celebra los 25 años del formato en Argentina.

Cabe señalar que la presentación de los participantes será tan grande que se dividirá entre el lunes 23 y el martes 24. Y el miércoles 25 ya se realizará la primera gala de nominación y debate.

Gran Hermano Generación Dorada

A diferencia de las ediciones anteriores, esta viene con cambios fuertes para sacudir la casa:

Adiós a la pileta: Uno de los cambios más comentados es que la clásica pileta fue reemplazada por una zona de playa .

El casting: Aunque Santiago del Moro aclaró que no es un "GH Famosos" tradicional, se espera una mezcla entre caras nuevas, exjugadores históricos y quizás algún deportista o figura mediática.

Streaming 24/7: Además de Telefe, se podrá seguir por HBO Max y a través de los canales de Twitch y YouTube de Streams Telefe, con reacciones en vivo de La Tora y Fefe Bongiorno.