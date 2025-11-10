A qué hora ver la entrevista de Vero Lozano con Johnny Depp: el actor ya está en el país

El film de Depp es un retrato intenso y caótico de las 72 horas cruciales en la vida del famoso pintor italiano Amedeo Modigliani. La trama se centra en el artista mientras escapa de la policía y considera abandonar su carrera. Con el París de 1916, marcado por la posguerra, como escenario, "Modi" —como lo llaman sus allegados— se debate entre el idealismo artístico y la comercialización. En su búsqueda de consejo, se rodea de su musa inspiradora y de un coleccionista estadounidense cuya intervención podría cambiar su destino.

El proyecto de Modigliani, tres días en Montparnasse se materializó un cuarto de siglo después de que Al Pacino —quien llevó la idea a Depp— viera por primera vez una obra que le sirvió de inspiración perfecta para la adaptación cinematográfica.

Modigliani, tres días en Montparnasse

Según relató The Hollywood Reporter, luego de esperar el momento ideal para desarrollar un filme basado en la historia del pintor francés, Pacino le entregó el guion de la obra al productor Barry Navidi, un colaborador muy cercano. Impresionado, Navidi reclutó a los escritores Jerzy y Mary Kromolowski para desarrollar el guion final.

La primera vez que el protagonista de Caracortada conversó con Depp sobre esta idea fue cuando ambos trabajaron juntos en Donnie Brasco (1997). Veinticinco años después pudieron concluir el proyecto, que tuvo su gran presentación en septiembre de este año en el Festival de Cine de San Sebastián.

El film, producido por IN.2 [propiedad del actor], Salome Productions, Barry Navidi Productions y Proton Cinema, se basa en la obra Modigliani de Dennis McIntyre. El elenco incluye a Riccardo Scamarcio —en el papel principal—, Stephen Graham, Al Pacino y Antonia Desplat.

Esta nueva apuesta de Johnny Depp como director tendrá su estreno en los cines argentinos este jueves 13 de noviembre.