A qué hora ver la entrevista de Vero Lozano con Johnny Depp: el actor ya está en el país
El actor ya se encuentra en la Argentina y este martes estará junto a la conductora de "Cortá por Lozano" en una entrevista exclusiva para Telefe.
La visita de Johnny Depp a la Argentina tiene conmovido al país y, en especial, a sus fanáticos, que esperan con ansias la entrevista que el actor y director estadounidense dará a Vero Lozano, en su ciclo "Cortá por Lozano" (Telefe), este martes.
La famosa celebridad de Hollywood no solo es un gran amigo de Jorge "Corcho" Rodríguez, la pareja de la conductora, sino que esto le ha permitido forjar una relación muy cercana con ella también. El artista, que llega al país no como actor sino como director para estrenar su filme "Modigliani, tres días en Montparnasse", llevará a cabo múltiples eventos. Con una agenda tan variada, sus seguidores están atentos y no pierden la fe de poder cruzarse con la estrella en las calles porteñas.
En este sentido, el canal de las pelotas reveló que la entrevista saldrá en vivo a las 14:30 y la mismísima Vero Lozano confirmó que habrá una traductora porque, si bien ella sabe inglés, quiere que este intercambio sea especial y prolijo, por lo que prefiere relajarse, hablar en español y que sea una especialista quien traduzca a Depp.
De qué se trata y cuándo estrena la película por la que Johnny Depp está en la Argentina
La estrella de Hollywood Johnny Depp se prepara para un evento de alcance mundial que tendrá lugar en Argentina el próximo martes: el actor participará de la avant première de su última película, Modigliani, tres días en Montparnasse, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta producción marca la segunda experiencia de Depp como director cinematográfico.
El film de Depp es un retrato intenso y caótico de las 72 horas cruciales en la vida del famoso pintor italiano Amedeo Modigliani. La trama se centra en el artista mientras escapa de la policía y considera abandonar su carrera. Con el París de 1916, marcado por la posguerra, como escenario, "Modi" —como lo llaman sus allegados— se debate entre el idealismo artístico y la comercialización. En su búsqueda de consejo, se rodea de su musa inspiradora y de un coleccionista estadounidense cuya intervención podría cambiar su destino.
El proyecto de Modigliani, tres días en Montparnasse se materializó un cuarto de siglo después de que Al Pacino —quien llevó la idea a Depp— viera por primera vez una obra que le sirvió de inspiración perfecta para la adaptación cinematográfica.
Según relató The Hollywood Reporter, luego de esperar el momento ideal para desarrollar un filme basado en la historia del pintor francés, Pacino le entregó el guion de la obra al productor Barry Navidi, un colaborador muy cercano. Impresionado, Navidi reclutó a los escritores Jerzy y Mary Kromolowski para desarrollar el guion final.
La primera vez que el protagonista de Caracortada conversó con Depp sobre esta idea fue cuando ambos trabajaron juntos en Donnie Brasco (1997). Veinticinco años después pudieron concluir el proyecto, que tuvo su gran presentación en septiembre de este año en el Festival de Cine de San Sebastián.
El film, producido por IN.2 [propiedad del actor], Salome Productions, Barry Navidi Productions y Proton Cinema, se basa en la obra Modigliani de Dennis McIntyre. El elenco incluye a Riccardo Scamarcio —en el papel principal—, Stephen Graham, Al Pacino y Antonia Desplat.
Esta nueva apuesta de Johnny Depp como director tendrá su estreno en los cines argentinos este jueves 13 de noviembre.
