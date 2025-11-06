Vero Lozano reveló cómo nació la amistad entre el Corcho Rodríguez y Johnny Depp: el tatuaje que comparten
La conductora adelantó detalles desconocidos sobre el actor estadounidense antes de su visita al programa "Cortá por Lozano" (Telefe).
Vero Lozano ultima detalles para una entrevista internacional que promete dar qué hablar: la conductora de Telefe se prepara para recibir a Johnny Depp en Cortá por Lozano, en el marco de la visita del actor a la Argentina para promocionar su más reciente película.
Durante el programa del miércoles, Lozano adelantó la primicia que sorprendió a su audiencia: “Estamos en condiciones de decir que el próximo martes, sentado en nuestro diván, va a estar el señor Johnny Depp. Una entrevista exclusivísima, viene aquí a presentar su segunda película como director”.
Luego de confirmar la nota, la conductora brindó detalles sobre la llegada del artista y algunas de sus preferencias personales. “Se está montando un amplio operativo de seguridad y le estamos preparando el camarín. Pidió agua y frutas. El mate no le gusta, lo ha probado en casa, pero lo hizo de cortesía. Le gusta mucho la pizza y la pasta”, comentó entre risas.
En medio de los preparativos, Lozano confesó que está viviendo la previa con mucha emoción. “La entrevista es con traductora para hacerlo prolijo. Yo estoy viendo las entrevistas que dio, leyendo notas de él... Estoy re ansiosa y me da cagazo”, admitió con total sinceridad.
A su vez, aprovechó el momento para resaltar que no será la primera vez que recibe a Depp en su hogar. “Estuvo en mi casa de huésped muchos días. Es un amor, muy agradable y respetuoso”, contó sobre la estadía anterior del actor en Argentina. Además, agregó que esta vez alternará su estadía entre el hotel Faena y su casa: “Con Jorge le damos nuestro cuarto cuando viene acá y le preguntamos qué quiere comer, pero no es demandante”.
La conexión entre Johnny Depp y el Corcho Rodríguez
Más adelante, Lozano explicó cómo se forjó la amistad entre su marido y el protagonista de Piratas del Caribe. “La amistad nació por la música, por César Gueikian, que es argentino y CEO de las guitarras Gibson, y también por Ross, un fotógrafo inglés que retrata a bandas de metálica”, relató.
El vínculo se fortaleció tras coincidir en los festivales de Roma y San Sebastián, donde compartieron charlas y proyectos. En ese contexto, Rodríguez asumió la distribución de Modí —la película dirigida por Depp sobre el artista Amedeo Modigliani— en América Latina, lo que consolidó aún más su relación.
Desde entonces, el lazo entre ambos creció, al punto de que el actor visitó varias veces Punta del Este, donde fue hospedado por el empresario.
Uno de los gestos que selló su amistad fue el tatuaje que decidieron hacerse juntos. “Para mí son novios”, bromeó Lozano al contar la anécdota en su programa.
Cabe señalar que, a comienzos de año, Rodríguez había compartido en Instagram una foto junto al actor, donde ambos mostraban la frase grabada en su piel: “Yo tengo un arma”.
En esa publicación, el productor explicó el sentido del diseño: “Yo tengo un arma, un arma creativa, emocional, provocadora, incómoda, solidaria que siempre estará del lado de los que más necesitan”. Luego añadió: “Con mi querido hermano JD nos hicimos el tatuaje, él escribió el mío y yo el de él, es un compromiso de vida usar esta y todas nuestras armas para el bien y la felicidad de los demás”.
Además de este símbolo compartido, Depp y el Corcho Rodríguez comparten una gran pasión por la música. El empresario es dueño de La Roca Power Studio, un reconocido espacio de grabación por el que han pasado numerosos artistas, y que hoy funciona como otro punto de conexión entre ambos.
