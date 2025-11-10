Johnny Depp dará una masterclass en La Plata: cómo conseguir entradas

A qué hora ver este martes la entrevista de Vero Lozano con Johnny Depp

La visita de Johnny Depp a la Argentina tiene conmovido al país y, en especial, a sus fanáticos, que esperan con ansias la entrevista que el actor y director estadounidense dará a Vero Lozano, en su ciclo "Cortá por Lozano" (Telefe), este martes.

La famosa celebridad de Hollywood no solo es un gran amigo de Jorge "Corcho" Rodríguez, la pareja de la conductora, sino que esto le ha permitido forjar una relación muy cercana con ella también. El artista, que llega al país no como actor sino como director para estrenar su filme "Modigliani, tres días en Montparnasse", llevará a cabo múltiples eventos. Con una agenda tan variada, sus seguidores están atentos y no pierden la fe de poder cruzarse con la estrella en las calles porteñas.

En este sentido, el canal de las pelotas reveló que la entrevista saldrá en vivo a las 14:30 y la mismísima Vero Lozano confirmó que habrá una traductora porque, si bien ella sabe inglés, quiere que este intercambio sea especial y prolijo, por lo que prefiere relajarse, hablar en español y que sea una especialista quien traduzca a Depp.

