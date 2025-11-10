Johnny Depp dará una masterclass en La Plata: cómo conseguir entradas
El prestigioso actor estadounidense será declarado "visitante ilustre" y recibirá la llave de la capital bonaerense.
El actor y director estadounidense Johnny Depp ofrecerá una masterclass abierta al público en el Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata.
Este miércoles 12 de noviembre a partir de las 19, Johnny Depp protagonizará una entrevista pública junto al actor italiano Riccardo Scamarcio, en la que dialogarán sobre cine, actuación y dirección, con proyecciones audiovisuales de apoyo.
Previo a esta actividad, el prestigioso actor será recibido por el intendente Julio Alak, quien lo declarará "visitante ilustre", le entregará la "llave de la ciudad" y lo acompañará en una recorrida por el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, recientemente restaurado por la gestión local.
Cómo participar de la masterclass que dará Johnny Depp en La Plata
La convocatoria es abierta a la comunidad y quienes deseen participar deberán completar un formulario de inscripción disponible en los canales oficiales de la Municipalidad de La Plata. El cupo es limitado y los lugares serán confirmados de manera privada. Las personas seleccionadas podrán retirar sus entradas con antelación.
Tras la actividad en el Coliseo Podestá, se realizará una pre-avant-premiere exclusiva de la película Modigliani, dirigida por Depp, que narra tres días en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani en el París de 1916. El elenco está integrado por Riccardo Scamarcio, Stephen Graham, Al Pacino, Antonia Desplat, Bruno McParland y Luisa Ranieri.
A qué hora ver este martes la entrevista de Vero Lozano con Johnny Depp
La visita de Johnny Depp a la Argentina tiene conmovido al país y, en especial, a sus fanáticos, que esperan con ansias la entrevista que el actor y director estadounidense dará a Vero Lozano, en su ciclo "Cortá por Lozano" (Telefe), este martes.
La famosa celebridad de Hollywood no solo es un gran amigo de Jorge "Corcho" Rodríguez, la pareja de la conductora, sino que esto le ha permitido forjar una relación muy cercana con ella también. El artista, que llega al país no como actor sino como director para estrenar su filme "Modigliani, tres días en Montparnasse", llevará a cabo múltiples eventos. Con una agenda tan variada, sus seguidores están atentos y no pierden la fe de poder cruzarse con la estrella en las calles porteñas.
En este sentido, el canal de las pelotas reveló que la entrevista saldrá en vivo a las 14:30 y la mismísima Vero Lozano confirmó que habrá una traductora porque, si bien ella sabe inglés, quiere que este intercambio sea especial y prolijo, por lo que prefiere relajarse, hablar en español y que sea una especialista quien traduzca a Depp.
