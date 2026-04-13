A qué hora ver la gala de eliminación de Gran Hermano hoy lunes: ¿ingresa Grecia Colmenares?

"Adiós Lolita", escribió de manera sorpresiva. Sin embargo, en los comentarios aclaró que el ex futbolista sigue liderando la votación, lo que desató una ola de comentarios en las redes sociales, ya que el público está muy dividido y se generan acalorados debates.

tuit pabloschi

No obstante, Pabloschi contestó luego a una seguidora, asegurando que "Brian está arriba por 10 puntos", en lo que respecta a porcentajes.

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A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

La nueva gala de eliminación de Gran Hermano se podrá ver este lunes, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.