A qué hora ver la gala de eliminación de Gran Hermano hoy lunes: ¿ingresa Grecia Colmenares?
Esta noche, el reality show de Telefe se prepara para vivir emociones fuertes: una salida y una entrada que revolucionará la casa. Enterate acá.
Gran Hermano Generación Dorada no da tregua y los conflictos cada vez crecen más. Con una casa cambiada por la partida de Sol a México, este lunes por la noche se define si Brian Sarmiento, Lola Tomaszeuski o "La Maciel" sale por la puerta y pone punto final a su juego.
Lo cierto es que, además de que un jugador quedará eliminado, esta gala contará con el ingreso del reemplazo de Andrea del Boca: la actriz Grecia Colmenares.
Cambió la votación: quién abandona Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi
En las últimas horas, volvió a tomar protagonismo el usuario Pabloschi, conocido por sus “bocas de urna” basados en encuestas digitales. Sus análisis suelen viralizarse rápidamente y generar debate entre los seguidores del programa.
En uno de sus últimos posteos, había señalado que Brian era el principal candidato a abandonar la casa, instalando una tendencia que muchos daban casi por confirmada.
Sin embargo, en las últimas horas el escenario empezó a modificarse. Los movimientos en redes y el cambio en el humor del público parecen haber alterado ese pronóstico inicial, por lo que el resultado final podría sorprender.
"Adiós Lolita", escribió de manera sorpresiva. Sin embargo, en los comentarios aclaró que el ex futbolista sigue liderando la votación, lo que desató una ola de comentarios en las redes sociales, ya que el público está muy dividido y se generan acalorados debates.
No obstante, Pabloschi contestó luego a una seguidora, asegurando que "Brian está arriba por 10 puntos", en lo que respecta a porcentajes.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva gala de eliminación de Gran Hermano se podrá ver este lunes, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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