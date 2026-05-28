La inesperada explicación de Yanina Zilli tras ganar el auto en Gran Hermano
La participante se quedó con el 0KM luego de elegir la llave correcta y sorprendió a todos con el motivo detrás de su decisión.
Gran Hermano volvió a regalar uno de esos momentos imposibles de guionar del todo. Entre nervios, gritos y expectativa dentro de la casa, Yanina Zilli terminó ganando el auto 0KM del reality, aunque lo que más repercusión generó no fue solamente el premio: también llamó la atención la explicación que dio sobre por qué eligió la llave ganadora.
La definición se dio en vivo y con apenas dos participantes todavía en carrera. Antes de conocer quién se llevaba el vehículo, Santiago del Moro decidió preguntarles a ambos concursantes qué los había llevado a elegir sus respectivos números. Y ahí apareció una diferencia bastante marcada entre las respuestas.
Franco Zunino eligió la llave 99 y explicó que tenía un motivo muy especial detrás. Según contó, el número estaba relacionado con el cumpleaños de su padre, nacido un 9 de septiembre. La escena tuvo un tono emotivo y varios dentro de la casa reaccionaron con sensibilidad frente al relato.
Pero segundos después llegó el turno de Yanina Zilli y el clima cambió completamente. Sin vueltas, sin historia emotiva y casi con naturalidad total, la participante explicó por qué había elegido la llave 119: “Porque sí, la agarré”, resumió entre risas, dejando descolocados a varios de sus compañeros y provocando la reacción inmediata de Del Moro.
La frase se volvió viral casi de inmediato. Porque mientras en este tipo de juegos suelen aparecer cábalas, intuiciones o relatos cargados de significado, Yanina terminó quedándose con el premio más importante desde la lógica más simple e improvisada posible. Y encima acertó.
Apenas probó la llave correcta, el auto se desbloqueó y la casa explotó de festejo. Sus compañeros corrieron a abrazarla mientras ella todavía parecía intentar entender lo que acababa de pasar. Del Moro, entre risas, le pidió que se subiera al vehículo y lo pusiera en marcha frente a todos.
En redes sociales, muchos usuarios destacaron justamente eso: la espontaneidad absoluta de la escena. Porque en un programa donde muchas veces todo parece tener una carga dramática o estratégica, Yanina ganó el auto casi desde el azar puro y una sinceridad brutal.
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