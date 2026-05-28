La inesperada explicación de Yanina Zilli tras ganar el auto en Gran Hermano

Apenas probó la llave correcta, el auto se desbloqueó y la casa explotó de festejo. Sus compañeros corrieron a abrazarla mientras ella todavía parecía intentar entender lo que acababa de pasar. Del Moro, entre risas, le pidió que se subiera al vehículo y lo pusiera en marcha frente a todos.

En redes sociales, muchos usuarios destacaron justamente eso: la espontaneidad absoluta de la escena. Porque en un programa donde muchas veces todo parece tener una carga dramática o estratégica, Yanina ganó el auto casi desde el azar puro y una sinceridad brutal.