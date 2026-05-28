Zoe Bogach sorprendió al revelar cuánto hace que no se baña: "Solo me higienizo la parte íntima"

Antes de cerrar el video, Zoe recurrió a sus seguidoras para pedir experiencias y recomendaciones sobre el postoperatorio. “¿Cómo hicieron las operadas?”, preguntó.

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Zoe Bogach pasó por el quirófano y se mostró feliz

Zoe Bogach, exparticipante de Gran Hermano 2024, cumplió uno de sus sueños y lo compartió con todos sus seguidores en redes sociales: a través de su cuenta de TikTok, la joven modelo se mostró vendada tras pasar por el quirófano para realizarse una mamoplastia de aumento, es decir, una cirugía de aumento de mamas.

Tal como había adelantado también en sus redes, la joven se sentía algo acomplejada por el tamaño de sus pechos, luego de que algunos comentarios alimentaran su inseguridad al respecto, especialmente, al salir del reality show de Telefe. Por ello, tomó la decisión de operarse, tras lo cual se mostró muy feliz.