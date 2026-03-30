A qué hora y cómo ver en vivo la gala de eliminación de Gran Hermano
Los participantes conocerán la decisión del público y uno de ellos deberá abandonar la casa este lunes.
El clima dentro de Gran Hermano atraviesa uno de sus momentos más tensos de la temporada. Luego de varios días marcados por discusiones, alianzas rotas y estrategias cada vez más agresivas, la casa se prepara para una nueva gala decisiva que promete cambiar por completo el rumbo del juego.
Este lunes, el público tendrá la última palabra y definirá quién será el participante que deberá abandonar la competencia. La placa, cargada de perfiles fuertes y protagonistas de los últimos conflictos, refleja el nivel de desgaste emocional que atraviesan los jugadores, quienes ya no logran disimular el impacto de la convivencia extrema.
Las peleas de los últimos días no solo alteraron la dinámica interna, sino que también reconfiguraron el mapa de poder dentro de la casa. Discusiones por la comida, diferencias estratégicas y cuestiones personales fueron escalando hasta generar un ambiente denso, donde cada movimiento es observado con desconfianza y cada palabra puede detonar un nuevo conflicto.
En paralelo a la salida que se concretará por decisión del público, la producción ya confirmó un ingreso que promete sacudir aún más el tablero: el regreso de Tamara Paganini. La histórica ex participante entrará en reemplazo de Mavinga, aportando su experiencia y una mirada externa que podría influir en los jugadores actuales.
Con una eliminación clave y un ingreso cargado de historia, la casa se enfrenta a una nueva etapa donde todo puede cambiar. En un juego donde nada es estable y las emociones están a flor de piel, la próxima gala se perfila como un punto de quiebre que podría redefinir quiénes tienen reales chances de llegar a la final.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva emisión de Gran Hermano se podrá ver este lunes, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario